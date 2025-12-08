Οι αγρότες «βράζουν» από θυμό: Πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα (Video)

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες, λόγω της αναστολής των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σήμερα αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξη Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα και πέταξαν σανό ενώ ταυτόχρονα φώναζαν αποδοκιμαστικά «ου ου ου».

Οι αγρότες στη συνέχεια επέστρεψαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65 από όπου δηλώνουν ότι δεν θα αποχωρήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

