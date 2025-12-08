Εξοργιστικό περιστατικό στο Ίλιον: Αστυνομικός ΟΠΚΕ έριξε γροθιά σε 13χρονο που έπαιζε έξω από το σχολείο

Θύμα αστυνομικής βίας από αστυνομικό της ΟΠΚΕ έπεσε 13χρονο αγόρι στο Ίλιον. Ο αστυνομικός συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, έξω από το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου.

Ο 13χρονος και άλλα παιδιά είχαν μαζευτεί, όπως συνηθίζουν, έξω από το σχολείο για παιχνίδι. Βλέποντας τους αστυνομικούς , τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν. Εκείνοι τους έκαναν σήμα να σταματήσουν και τους φώναζαν με ύφος «Γιατί τρέχετε ρε μ…».

Ο 13χρονος τρομαγμένος σήκωσε τα χέρια ψηλά. Ο ένας αστυνομικός τον πλησίασε του έριξε του έριξε γροθιά στη γνάθο και τον υπέβαλε σε εξευτελιστικό σωματικό έλεγχο, βάζοντας του τον φακό στο πρόσωπο και πετώντας τα πράγματα του στην άσφαλτο.

Οι γονείς του παιδιού προχώρησαν σε καταγγελία. Όπως διαπιστώθηκε αυτός που του επιτέθηκε δεν είχε πιάσει ακόμα βάρδια.

Ο 13χρονος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

