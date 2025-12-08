Οι αγρότες καταλαμβάνουν αεροδρόμια και παίρνουν στο κυνήγι τα ΜΑΤ – Άγρια επεισόδια σε Ηράκλειο-Χανιά, παραπέμπονται για… «εγκληματική οργάνωση»

Ο αγροτικός κόσμος της χώρας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε Εθνικές Οδούς ενώ γίνονται και άλλες πολύμορφες δράσεις με αποκλεισμούς τελωνείων, αεροδρομίων και λιμανιών.

Το κύμα των κινητοποιήσεων εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται. Η Κρήτη μπήκε στο «χορό» σήμερα και με το «καλημέρα» η ένταση κορυφώθηκε, καθώς οι αγρότες, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατέλαβαν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά, με τα ΜΑΤ να φυγαδεύονται. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο αστυνομικό μπλόκο στα Χανιά. Οκτώ αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία υποστηρίζει πως οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για… εγκληματική οργάνωση.

Μπήκαν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης»

Μάλιστα, στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», οι αγροτοκτηνοτρόφοι που από νωρίς το πρωί, πραγματοποιούν και στο Ηράκλειο κινητοποιήσεις, καταφέραν να μπουν στην πίστα. Ως συνέπεια της παρουσίας των διαμαρτυρόμενων στην πίστα, είναι το κλείσιμο του Αεροδρομίου, στο οποίο από τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας 8-12-2025 δεν εκτελούνται πτήσεις.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί από νωρίς είχαν αποκλείσει τον χώρο, με αφορμή την κινητοποίηση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων προκειμένου να εμποδίσουν τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση να πλησιάσουν το χώρο του αεροδρομίου.

Η ένταση δεν άργησε, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είχε γίνει αποπνικτική, καθώς τα δακρυγόνα έφτασαν μέχρι τον ΒΟΑΚ.

Στην περιοχή επικράτησε ένας ιδιότυπος «κλεφτοπόλεμος», με αγρότες να επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο, τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών, και τους αγρότες να απαντούν πετώντας πέτρες.

Στη συνέχεια οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο, πλησίασαν πιο κοντά στο «Νίκος Καζαντζάκης», που ήταν και το αίτημά τους.

Η μετακίνηση των συγκεντρωμένων προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο σημείο και προκειμένου να κοπάσει η ένταση που επικράτησε νωρίτερα. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να κλείνουν το πέρασμα προς την είσοδο του αερολιμένα, οι συγκεντρωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, έχουν παραταχθεί και έχουν στήσει το μπλόκο τους, σε σημείο αρκετά κοντύτερα στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου, προκαλώντας το κλείσιμό του. Από τις 14:00 δεν εκτελούνται πτήσεις.

Απ’ τον πετροπόλεμο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, καθώς και σε οχήματα εργαζομένων που ήταν σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο της εταιρείας.

Χανιά

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αεροδρόμιο θα παραμείνει αποκλεισμένο τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί στις 7:00.

Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Σύμωνα με τις πληροφορίες oκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα Χανιά. ενώ οργισμένοι διαμαρτυρόμενοι αναποδογύρισαν φορτηγάκι της ΕΛΑΣ.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Όπως ακούστηκε να λέει ένα αγρότης σε τουρίστες που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έχει συμβεί: «Airport kaputt, for three days kaputt».

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

«Κόλαση» έξω από το γραφείο του Τσιάρα, στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Λαμία

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Κοζάνη

Στην Κοζάνη κορυφώνεται η κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσουν στο σημείο εκατοντάδες παραγωγοί, στο πλαίσιο του ραντεβού που έχει δοθεί έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου έχει στηθεί ισχυρό μπλόκο, με περισσότερα από 700 τρακτέρ, που εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτικών δυνάμεων της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη, καθώς οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι επιθυμούν να προχωρήσουν τόσο σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ, όσο και σε κατάληψη του οδοστρώματος, κάτι που έχει κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα επεισόδια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περισσότεροι αγρότες αναμένεται να καταφτάσουν όχι με τρακτέρ, αλλά με αγροτικά οχήματα και φορτηγάκια, διατηρώντας ωστόσο τη μαζικότητα της κινητοποίησης.

Το μπλόκο της Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό παραμένει κλειστό από το Σάββατο, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα, χωρίς ωστόσο –σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι– να έχουν προκύψει αντιδράσεις ή ταλαιπωρία από την πλευρά των πολιτών. Παράλληλα, και στο τελωνείο της Νίκης οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε συμβολική κατάληψη, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και αναμένονται εξελίξεις μέσα στην ημέρα, καθώς συνεχίζεται η συγκέντρωση αγροτών έξω από τον ΕΛΓΑ.

Προμαχώνας

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στις Σέρρες, καθώς έκλεισαν πριν από λίγο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Η απόφαση ελήφθη το μεσημέρι, στη διάρκεια γενικής συνέλευσης των αγροτών και κτηνοτρόφων, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μπλόκο θα παραμείνει κλειστό έως τις 20:00, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από τη χώρα. Η απαγόρευση αφορά κυρίως τα φορτηγά, γεγονός που ήδη προκαλεί σημαντικές αναμονές. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται σε Ελλάδα και Βουλγαρία, όπως συνέβη και την προηγούμενη ημέρα.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στο σημείο, όπου βρίσκονται και τηλεοπτικά συνεργεία από τη Βουλγαρία, καθώς η διακοπή της διέλευσης απασχολεί και τη γειτονική χώρα.

Οι αγρότες τονίζουν ότι «κλιμακώνουν τον αγώνα και παραμένουν στο σημείο», ενώ παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα στους συναδέλφους τους από τον νομό να ενισχύσουν το μπλόκο. Όπως αναφέρουν, «εδώ χτυπά η καρδιά των μπλόκων», υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό του Προμαχώνα στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα συνέλευση, στην οποία θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η διάρκεια των αποκλεισμών για τις προσεχείς ημέρες.

Μικροθήβες – Μαγνησία

Παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο πανελλαδικό δίκτυο μπλόκων. Η σύνδεση με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας αλλά και όλης της χώρας είναι συνεχής, με στόχο τη συντονισμένη δράση και την πίεση προς την κυβέρνηση.

Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Τετάρτη, όταν προγραμματίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη με συμμετοχή αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με ιδιαίτερο βάρος να φέρουν οι αγρότες της Μαγνησίας, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στο λιμάνι τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση έχουν και οι αλιείς, που συντονίζονται με τους αγρότες για τη δράση αυτή.

Η ενιαία στάση των αγροτών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και τις εθνικές οδούς, εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, θα προχωρήσουν σε συντονισμένες ενέργειες ώστε η κυβέρνηση να λάβει σαφές μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας για την επίλυση των αιτημάτων τους.

Τα κύρια ζητούμενα των αγροτών της Μαγνησίας, όπως και των υπόλοιπων μπλόκων, είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Πράσινα Φανάρια, Μάλγαρα–Δερβένι–Χαλκηδόνα

Στα Πράσινα Φανάρια της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής παραμένουν παραταγμένα τα αγροτικά μηχανήματα, παρότι ο δρόμος αυτή την ώρα είναι ανοιχτός. Οι άνδρες της Τροχαίας κατευθύνουν τα οχήματα προς το αεροδρόμιο μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ, υπό τον φόβο ότι ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα επιτρέψει στα τρακτέρ να κινηθούν προς τον αερολιμένα.

Σύμφωνα με τους αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, «αν θέλει κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο, δεν θα τον εμποδίσει κανείς», ζητώντας ωστόσο «να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ» από το οδόστρωμα, ενώ υπογραμμίζουν πως: «Ήρθαμε για να μείνουμε», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν ενεργά έως ότου λάβουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Θεσσαλονίκη

Μάλγαρα: Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό .

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει . Δερβένι: Προγραμματίζεται ωριαίος αποκλεισμός μέσα στη μέρα.

Προγραμματίζεται μέσα στη μέρα. Χαλκηδόνα: Το τέταρτο μπλόκο της περιοχής, όπου αναμένεται και σήμερα αποκλεισμός του οδοστρώματος , συνήθως γύρω στη μία το μεσημέρι , χωρίς επίσημη προαναγγελία.

Το τέταρτο μπλόκο της περιοχής, όπου αναμένεται και σήμερα , συνήθως γύρω στη , χωρίς επίσημη προαναγγελία.

Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν όχι μόνο αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωποι από μπλόκα της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Υπάρχει ακόμη η σκέψη για μετακίνηση προς άλλα σημεία ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι αγρότες δεν αποκαλύπτουν προς το παρόν τα σχέδιά τους.

Ροδόπη – Ξάνθη

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Ροδόπης. Στην Εγνατία οδό, εκτός από αυτό της Δυτικής Εισόδου στην Κομοτηνή, είναι σε 24ωρη βάση κλειστό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, στήθηκε και ένα δεύτερο στην Ξάνθη στην ανατολική είσοδο, αποκλείοντας στα Βαφέϊκα το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη, τις ώρες μία το μεσημέρι με 5 το απόγευμα.

Να σημειωθεί πως από τις 11 σήμερα το πρωΐ το συγκεκριμένο ρεύμα θα κλείσει επ’ αόριστον. Σήμερα Δευτέρα στις τρεις το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη θα λάβει χώρα πανελλαδική σύσκεψη αγροτών, για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι φορείς που εκδηλώνουν την συμπαράστασή τους στους Αγρότες, όπως το ΤΕΕ Θράκης, ΑΔΕΔΥ Ροδόπης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης.

Ήπειρος

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Άρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Επανέρχεται σήμερα το μπλόκο στο Καλπάκι

Χθες το απόγευμα, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τον κόμβο Καλπακίου και το σημείο παρέμεινε ανοιχτό. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, όμως, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, το οποίο βρίσκεται στον βασικό άξονα προς την Αλβανία και το τελωνείο της Κακαβιάς.

Στη σημερινή συνέλευση θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, ωστόσο τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα της Ηπείρου σκληραίνουν τη στάση τους, ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση.

Παρακάμψεις και μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Η κίνηση προς Ιωάννινα, για όσους φτάνουν από Αμφιλοχία, διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής από την Άρτα, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο στη Φιλιππιάδα. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όσοι κατευθύνονται από Ιωάννινα προς Άρτα εξέρχονται στη Φιλιππιάδα και συνεχίζουν μέσω της πόλης πριν επανέλθουν στην Ιονία Οδό.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προσανατολίζονται σήμερα σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, με απόφαση που θα ληφθεί το απόγευμα: εξετάζουν να κλείσουν και τους παράδρομους, κάτι που θα αναγκάσει τους οδηγούς να διανύσουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Δυτ. Μακεδονία

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Παράλληλα, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους, πολίτες και επαγγελματίες όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στο χώρο του μπλόκου, αύριο στις 20:00, με σκοπό να συζητηθεί η προκήρυξη γενικής απεργίας και να καθοριστεί η ημερομηνία της. Από σήμερα, αποφασίστηκε επίσης να μοιράζονται δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της Εγνατίας, από τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας έως τον κόμβο Καλαμιάς, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης–Καστοριάς, με καθυστέρηση 6 έως 10 λεπτών.

Στο μπλόκο αναμένονται νέες αντιπροσωπείες από άλλα σημεία της χώρας, ενώ σήμερα το πρωί το επισκέφθηκε ο Δημήτρης Νατσιός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγροτικό αγώνα.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας προχωρά σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο δρόμου από τις 16:00 έως τις 17:00.

Στερεά Ελλάδα

Σκληραίνει η στάση των αγροτών στην Κεντρική Ελλάδα, καθώς ενισχύουν τα μπλόκα τους με νέα τρακτέρ από ευρύτερες περιοχές και συντονίζουν τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Αχαΐα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Μηχανοκίνητη πορεία – Νέο μπλόκο στην Ολυμπία Οδό

Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας

Κλειστή επ΄αόριστον η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω».

