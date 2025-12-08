Κρήτη: Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Αναποδογύρισαν περιπολικό – Μπήκαν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης» (videos)

Ένταση σημειώθηκε πέριξ των αεροδρομίων του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και των Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που συμμετέχουν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο.

Ηράκλειο

Επεισόδια σημειώθηκαν πέριξ του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», όπου επιχείρησαν να φτάσουν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί από νωρίς είχαν αποκλείσει τον χώρο, με αφορμή την κινητοποίηση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων προκειμένου να εμποδίσουν τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση να πλησιάσουν το χώρο του αεροδρομίου.

Η ένταση δεν άργησε, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είχε γίνει αποπνικτική, καθώς τα δακρυγόνα έφτασαν μέχρι τον ΒΟΑΚ.

Στην περιοχή επικράτησε ένας ιδιότυπος «κλεφτοπόλεμος», με αγρότες να επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο, τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών, και τους αγρότες να απαντούν πετώντας πέτρες.

Στη συνέχεια οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο, πλησίασαν πιο κοντά στο «Νίκος Καζαντζάκης», που ήταν και το αίτημά τους.

Η μετακίνηση των συγκεντρωμένων προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο σημείο και προκειμένου να κοπάσει η ένταση που επικράτησε νωρίτερα. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να κλείνουν το πέρασμα προς την είσοδο του αερολιμένα, οι συγκεντρωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, έχουν παραταχθεί και έχουν στήσει το μπλόκο τους, σε σημείο αρκετά κοντύτερα στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου, προκαλώντας το κλείσιμό του. Από τις 14:00 δεν εκτελούνται πτήσεις.

Χανιά

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Σύμωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός κι ένας πολίτης, ενώ οργισμένοι διαμαρτυρόμενοι αναποδογύρισαν φορτηγάκι της ΕΛΑΣ.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Διαβάστε επίσης:

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Μπλόκα αγροτών: Δακρυγόνα και ένταση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Καρδίτσα: Έφυγε η κλούβα των ΜΑΤ έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα, επέδωσαν τα αιτήματά τους οι αγρότες (videos/photos)