Καρδίτσα: Έφυγε η κλούβα των ΜΑΤ έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα, επέδωσαν τα αιτήματά τους οι αγρότες (videos/photos)

Ένταση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κλούβες της αστυνομίας, όταν προσπάθησαν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν στο κομβόι τουλάχιστον 25 τρακτέρ με επικεφαλής τον συνδικαλιστή Κώστα Τζέλλα, να προσεγγίσει το σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει λεκτική ένταση.

Ο αποκλεισμός του γραφείου του Κώστα Τσιάρα αποφασίστηκε χτες, Κυριακή (7/12), στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Να παρέμβει η κυβέρνηση και να φύγει τώρα η κλούβα», ήταν το μήνυμα το μήνυμα των αγροτών.

Τελικά, μία ώρα μετά την άφιξη των αγροτών και κτηνοτρόφων και έπειτα από διαβουλεύσεις του Κώστας Τσιάρα και εκπροσώπων αγροτών, οι δυνάμεις της αστυνομίας υποχώρησαν και η αστυνομική «κλούβα» αποχώρησε από το σημείο.

Ο ίδιος ο υπουργός δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «το γεγονός πως υπάρχει η κλούβα, αφορά την επιχειρησιακή προσέγγιση της αστυνομίας. Εγώ επικοινώνησα με τον αστυνομικό διευθυντή και τον παρακάλεσα να φύγουν οι κλούβες για να μην δημιουργείται ένταση», προσθέτοντας ότι παρακάλεσε «να αφήσουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Θα ήταν απολύτως αντιφατικό να δηλώνω πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και να υπάρχει τέτοιο ζήτημα».

Οι διαδηλωτές, πεζοί και με τρακτέρ, κατευθύνθηκαν με πορεία έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού, ενώ άδειασαν ζωοτροφές στον δρόμο, εκφράζοντας έτσι την διαμαρτυρία τους.

Εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων επέδωσαν σε συνεργάτη του υπουργού ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

