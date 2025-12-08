Ξάνθη: Νέα στοιχεία για το αδιανόητο διπλό τροχαίο – Άνδρας χωρίς δίπλωμα, σκότωσε ηλικιωμένο και έριξε το αυτοκίνητο σε μάντρα – Νεκρός και ο συνοδηγός αδελφός του

Νέα στοιχεία για το συγκλονιστικό διπλό τροχαίο στην Ξάνθη όπου ένας άνδρας προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου αλλά και του ίδιου του του αδελφού

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 36χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 71χρονος άνδρας, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος εντοπίστηκε στο Σέλερο καρφωμένο σε μία μάντρα, ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν νεκρός ο αδερφός του που ήταν συνοδηγός.

Ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας..

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης”.

