ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:38
08.12.2025 12:38

Παρέμβαση εισαγγελέα για απειλητική ανάρτηση σε βάρος δικαστικού, που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών

08.12.2025 12:38
tempi_trains

Προκαταρκτική έρευνα για διαδικτυακή ανάρτηση, η οποία στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών, διεξάγεται με εντολή εισαγγελέα.

Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Την επίμαχη ανάρτηση έκανε άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, σχολιάζοντας δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν πολιτική υπόθεση, άσχετη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.

