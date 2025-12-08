search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:13
ΕΛΛΑΔΑ

08.12.2025 13:29

Μπλόκα αγροτών: Δακρυγόνα και ένταση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

08.12.2025 13:29
Αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με δακρυγόνα και κρότου – λάμψης.

Σημειώνεται πως όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και ψαράδες συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο και προσπάθησαν γύρω στις 13:00, στη λεωφόρο Σενετάκη, να περάσουν το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως αναφέρει η neakriti.gr οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ.

Η ένταση κλιμακώθηκε, ενώ αυξάνεται και η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, ενώ στη λεωφόρο Ικάρου και στο σημείο που έχει αποκλειστεί η πρόσβαση, είναι πιο ήρεμη η κατάσταση.

Ο πετροπόλεμος συνεχίζεται, ενώ οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν νωρίτερα χημικά προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες.

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

sillipsi_poria_grigoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

netflix_warner_new
MEDIA

Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal

androulakis_0812_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, ασφαλείς δρόμους και υποδομές που σέβονται κάθε κάτοικο» (video)

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

