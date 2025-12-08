Μπλόκα αγροτών: Δακρυγόνα και ένταση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με δακρυγόνα και κρότου – λάμψης.

Σημειώνεται πως όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και ψαράδες συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο και προσπάθησαν γύρω στις 13:00, στη λεωφόρο Σενετάκη, να περάσουν το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως αναφέρει η neakriti.gr οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ.

Η ένταση κλιμακώθηκε, ενώ αυξάνεται και η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, ενώ στη λεωφόρο Ικάρου και στο σημείο που έχει αποκλειστεί η πρόσβαση, είναι πιο ήρεμη η κατάσταση.

Ο πετροπόλεμος συνεχίζεται, ενώ οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν νωρίτερα χημικά προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες.

