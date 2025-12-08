Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
