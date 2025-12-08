search
ΕΛΛΑΔΑ

08.12.2025 19:55

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – «Η κυβέρνηση εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς» (Video)

08.12.2025 19:55
sygkentrosi-ypourgeio

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας, 8/12, αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, συνδικάτα και φοιτητές, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο του Orange Press, το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν εκατοντάδες άνθρωποι, ενώ έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο, όπου έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

«Η κυβέρνηση υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των μονοπωλιακών ομίλων»

Η Λαμπρινή Χριστογιάννη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων υπουργείου Γεωργίας μιλώντας στη συγκέντρωση ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων» που «παλεύουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που από τη μια υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των μονοπωλιακών ομίλων στον αγροδιατροφικό τομέα, και από την άλλη εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς».

Η ίδια, τόνισε πως, πλέον, διακυβεύεται η ίδια τους η επιβίωση, αφού «οι συνέπειες της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού, ο εγκληματικός τρόπος διαχείρισης των ζωονόσων (ευλογιά, πανώλη) με τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου χωρίς τις ανάλογες αποζημιώσεις, το κυβερνητικό σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η γενική απληρωσιά, οι ληστρικές τραπεζικές πιέσεις, η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους απέναντι στις μεγάλες φυσικές καταστροφές και η συστηματική υποβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο, στερούν το δικαίωμα να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά και την παραγωγή τους».

