Αγρότες: Άνοιξαν τα αεροδρόμια στην Κρήτη – Μια πτήση ανά 3 ώρες θα επιτρέπουν στα Χανιά – Κλειστό το «Καζαντζάκης» από τις 23:00

Αποχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», οι αγρότες που κατέλαβαν τους αεροδιαδρόμους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί, ωστόσο, οι αγρότες πραγματοποίησαν συνέλευση και ενημέρωσαν το κοινό στο αεροδρόμιο ότι αυτό θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 23:00, ενώ σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες αποφάσισαν να επιτρέψουν την πραγματοποίηση μιας πτήσης ανά 3 ώρες, από το αεροδρόμιο Χανίων. Λίγες ώρες πριν, ήταν προγραμματισμένες 2 πτήσεις από το ίδιο αεροδρόμιο, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο όλο το βράδυ, ενώ για την απόφασή τους στη συνέχεια, θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί στις 7.

