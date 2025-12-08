search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.12.2025 18:53

Μυτιλήνη: Αγρότες απέκλεισαν τις εισόδους του πλοίου «Διαγόρας» – Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο (Video)

08.12.2025 18:53
mitilini

Άδειο αναχώρησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο «Διαγόρας» το απόγευμα της Δευτέρας, 8/12, με αγρότες να αποκλείουν την είσοδο στους επιβάτες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.  

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκτός πλοίου έμειναν 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 45 επιβατικά οχήματα, ενώ το «Διαγόρας» συνέχισε κανονικά την πορεία του σύμφωνα με το προγραμματισμένο δρομολόγιο, προς Χίο και Πειραιά.

Νωρίτερα, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, οι αγρότες πραγματοποίησαν δύο συγκεντρώσεις στον κόμβο της Λάρσου και στη ΔΕΗ στη Λέσβο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τo λιμάνι της Μυτιλήνης και το απέκλεισαν.

