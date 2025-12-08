Μυτιλήνη: Αγρότες απέκλεισαν τις εισόδους του πλοίου «Διαγόρας» – Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο (Video)

Άδειο αναχώρησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο «Διαγόρας» το απόγευμα της Δευτέρας, 8/12, με αγρότες να αποκλείουν την είσοδο στους επιβάτες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκτός πλοίου έμειναν 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 45 επιβατικά οχήματα, ενώ το «Διαγόρας» συνέχισε κανονικά την πορεία του σύμφωνα με το προγραμματισμένο δρομολόγιο, προς Χίο και Πειραιά.

Νωρίτερα, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, οι αγρότες πραγματοποίησαν δύο συγκεντρώσεις στον κόμβο της Λάρσου και στη ΔΕΗ στη Λέσβο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τo λιμάνι της Μυτιλήνης και το απέκλεισαν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

Οι αγρότες καταλαμβάνουν αεροδρόμια και παίρνουν στο κυνήγι τα ΜΑΤ – Άγρια επεισόδια σε Ηράκλειο-Χανιά, παραπέμπονται για… «εγκληματική οργάνωση»

Ζάκυνθος: Η τραγική ιστορία με τον 2χρονο Λίο και η αλήθεια για τα pit-bull και τις διαχρονικές ευθύνες, από έναν εκπαιδευτή σκύλων