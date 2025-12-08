search
Ζάκυνθος: Η τραγική ιστορία με τον 2χρονο Λίο και η αλήθεια για τα pit-bull και τις διαχρονικές ευθύνες, από έναν εκπαιδευτή σκύλων  

08.12.2025 18:00
stavropoulos ekpaidysi skylon 990-new

Με την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου και όχι μόνο να είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία με τον μικρό Λίο, που δαγκώθηκε μέχρι θανάτου από τον σκύλο (pit-bull) της οικογένειας, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση των ζώων αυτών.  Για το εάν πρόκειται πράγματι περί ενός θέματος που αφορά στην ίδια τη φύση των σκύλων, ειδικά των pit-bull, ή πρόκειται για μία πιο σύνθετη διαδικασία πού αφορά στη σχέση που αναπτύσσουν μαζί τους οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους και της προσοχής, που οφείλουν κατά περίπτωση.

Ο εκπαιδευτής σκύλων Ευγένιος Σταυρόπουλος, γράφει στο topontiki.gr για το θέμα:

Με αφορμή άλλη μία επίθεση

Με αφορμή άλλη μια θανατηφόρα επίθεση, – ενός τραγικού δυστυχήματος με πολλαπλούς υπαίτιους – με ένα δίχρονο παιδί αυτή τη φορά αθώο θύμα διαχρονικών παθογενειών.

Τα περιστατικά είναι πολλά… μας φαίνονται πολλά γιατί καλύπτονται άμεσα από τα ΜΜΕ και διαδίδονται στο intermet, και πολλές φορές χωρίς λόγο (όχι φυσικά στην προκειμένη περίπτωση) μα είναι πολλά όντως?

Κι όμως όχι, τα περιστατικά είναι ελάχιστα! Και θα μπορούσαν να είναι στην κυριολεξία δεκαπλάσια, αλλά ευτυχώς τα ίδια τα ζώα είναι σε συντριπτικό ποσοστό που κρατούν χαμηλά τα ποσοστά, τιμώντας την από χιλιετηρίδες σφραγισμένη φιλία τους με τον άνθρωπο.

  • Όταν εκατοντάδες χιλιάδες ημίαιμα αδέσποτα ζώα κυκλοφορούν και αναπαράγονται, άλλα τυχαία και άλλα σκόπιμα και βαφτίζονται “καθαρόαιμα”, ενώ τα τελευταία, χρόνια οι προσπάθειες διαχείρισης τους πέφτουν σε κενά.
  •  Όταν οι πρώτοι υπαίτιοι, οι Δήμοι σύμφωνα με τον νόμο, παρανομούν, μη έχοντας καθόλου η έχοντας ανεπαρκή και ακατάλληλα σε μέγεθος, προσωπικό και συνθήκες δημοτικά καταφύγια.
  • Όταν τα κονδύλια για στειρώσεις και συντήρηση δεν φτάνουν η δεν διατίθενται επαρκώς, και χάνονται κάπου βαθιά στις τσέπες ανευθυνο-υπευθυνων.
  • Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας στηρίζεται σε εθελοντική δράση – και φυσικά πολλές φορές μη ανιδιοτελής, και φυσικά πολλές φορές δρουν εντελώς ακατάλληλα άτομα χωρίς εμπειρία, χωρίς καμία πιστοποίηση, χωρίς καμία εγγύηση και για την ίδια την προστασία του εαυτού τους και της οικογένειας τους, σε περίπτωση μικρής η μεγάλης δυσκολίας.
  • Όταν αγνοούνται επί χρόνια οι προτάσεις ειδικών διαφόρων κλάδων σχετικά με την διαχείριση όλου αυτού του χάους, και ζώα στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους εθελοντών όπου επίσης παραβιάζονται βασικοί κανόνες ευζωίας και μάλιστα κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, γιατί έτσι βολεύει όλους.
  • Όταν έμπειροι εκτροφείς και εκπαιδευτές απαξιώνονται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις συνειδήσεις μιας κοινωνίας έτοιμης να καταναλώσει ευαισθησία του καναπέ και στοιχεία ανθρωπισμού για οτιδήποτε δεν γνωρίζει, αλλά την κάνει να αισθάνεται λίγο λιγότερο άχρηστη και δυστυχισμένη, ποντάροντας και καταδεικνύοντας τη δυστυχία του άλλου, είτε είναι άνθρωπος είτε ζώο.

Μέχρι να γίνει κάτι φυσικά. Μόλις γίνει, τροφή για κλικ και διαφόρων ειδών συμβουλές από ειδικούς και άπειρα άρθρα με αντιπαραδείγματα για το πόσο καλά με τον άνθρωπο είναι όλα αυτά τα ζώα που βαφτίζονται καθαρόαιμα, μα και φυσικά είναι «καλά» ζώα και φυσικά δεν φταίνε ποτέ, είναι άβουλα όντα που άγονται και φέρονται από ένστικτο και μόνο.

Τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του Pit-bull

Pit-bull δεν ειναι φυλή, είναι τύπος (διαφόρων προσμίξεων) πολύ έξυπνου, αθλητικού και υπερ-δραστηριου σκύλου που λόγω της ιστορίας που έχει, χρησιμοποιουμενο σε βάρβαρα θεάματα κυνομαχιών ή μαχών με άλλα ζώα, πολλές φορές παρουσιάζει έντονη δυσανεξία προς το είδος του για τα μικρά ζώα, τα οποία βλέπει ως θηράματα, και την ίδια συμπεριφορά μπορεί να επιδείξει και σε μικρής ηλικίας παιδιά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις – σχεδόν σε όλες, και αν κοινωνικοποιηθει σωστά – γίνεται πολύ στοργικός και ανεκτικός στον άνθρωπο οικογενειακός σκύλος, και με περιορισμένες μάλιστα δυνατότητες φύλαξης χώρου, μιας και η προϊστορία του αυτή, του υπαγορεύει να μπορεί να ανεχτεί χειρισμό από άνθρωπο, ακόμα και άγνωστο, ακόμα και πληγωμένος.

Το χαρακτηριστικό που τα διακρίνει είναι το έντονο prey drive (θηρευτικό ένστικτο), η σκληρή φύση του, η μεγάλη αντοχή και διάθεση να εμπλακεί σε έντονη σωματική δραστηριότητα, το λεγόμενο “gameness” όπου αν δεν ικανοποιηθεί επαρκώς η ο σκύλος ζήσει σε συνθήκες περιορισμού, αλυσόδεσης η ακόμα χειρότερα σε συνθήκες ενεργητικής κακοποίησης μπορεί να τον καταστήσει νευρικό και δύσκολο να ελεγχθεί.

«Μέσο» εκφοβισμού

Σε πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιηθεί από παραβατικές ομάδες σαν «μέσο» επίδειξης ή ακόμα και εκφοβισμού και επίθεσης, αφού ανταποκρίνονται εύκολα σε οτιδήποτε εκπαιδευτούν, παρασύροντας τον νομοθέτη σε ακραία και άχρηστα μέτρα ομαδικών θανατώσεων, ή απαγορεύσεις αναπαραγωγής.

Όλα αυτά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, μιας και, πρώτον, οι παραβατικοί ιδιοκτήτες ζουν έτσι κι αλλιώς σε καθεστώς πολυεπίπεδης παρανομίας, στην οποία ο σκύλος είναι το λιγότερο που μπορεί να τους προβληματίζει, αλλά και δεύτερον, υπάρχουν δεκάδες φυλές η τύποι σκύλων που μπορούν να αντικαταστήσουν στην χρήση ή την μόδα αν θέλουμε να το πούμε απλά, αυτούς που λόγω δημοφιλίας δημιουργούν τώρα προβλήματα.

Λύση του προβλήματος μπορεί μόνο να επιτευχθεί αποφεύγοντας και διορθώνοντας όλα τα παραπάνω, καθώς και με εφαρμογή γενικευμένων όρων κατοχής για σκύλους άνω συγκεκριμένου σωματικού βάρους, τεστ χαρακτήρα του σκύλου και εξέταση της καταλληλότητας του ιδιοκτήτη, όπως προτείνει πολλάκις ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων.

