Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

Μπορεί η κυβέρνηση να θέτει ως βασική προϋπόθεση για έναρξη διαλόγου με τους αγρότες να σταματήσουν τα μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας, αλλά και «στρατηγικά» σημεία, όπως λιμάνια κι αεροδρόμια, ωστόσο, φαίνεται ότι στη βιασύνη της η αστυνομία να αποτρέψει κάποια μπλόκα, προκαλεί η ίδια προβλήματα.

Τουλάχιστον αυτό καταγγέλουν οι ίδιοι οι αγρότες, οι οποίοι δήλωσαν ότι η Αστυνομία έκλεισε με δυο κλούβες τον δρόμο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στα «πράσινα φανάρια» για να μην τον…κλείσουν τα τρακτέρ που βρίσκονται παρατεταγμένα εκεί κοντά. «Ο δρόμος από μας είναι ανοιχτός και για αυτό φταίνε αυτοί» δήλωσε οργισμένος αγρότης, καθώς η κυβέρνηση κατηγορεί τους κινητοποιούμενους για όλα τα προβλήματα…

