Ζάκυνθος: «Κάποιοι λένε ότι φταίμε οι γονείς, μα ήταν ατύχημα» λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο – Σήμερα η απόφαση για τη θανάτωση ή μη του πίτμπουλ (Video)

Η Ζάκυνθος παραμένει συγκλονισμένη μετά την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα, όπου πίτμπουλ που φιλοξενούσε οικογένεια, επιτέθηκε και σκότωσε ένα 2χρονο αγοράκι, τον Λίο.

Νέες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στη Ζάκυνθο με τον 2χρονο Λίο που δέχθηκε φονική επίθεση από πίτμπουλ που είχαν μαζέψει οι γονείς του για να το φροντίσουν, έδωσε ο πατέρας του μικρού αγοριού.

Περιγράφοντας τι συνέβη τις μοιραίες στιγμές είπε στον ΑΝΤ1 ότι «επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό, και επειδή έβρεχε και εγώ κάνω άλλες δουλειές και πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα… Δεν έβρεχε πολύ, ξέρεις, ψιχάλιζε και το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας, γιατί ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχή όπως έριχνε σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι, δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

Απαντώντας, δε, όσους τον κατηγορούν ότι δεν πρόσεξε το παιδί του είπε «να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήρε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό ότι εγκατέλειψα το παιδί μου».

«Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει, μερικοί γελάνε και μερικοί βρίζουν, μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε ότι φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για αυτά τα παιδιά και τα χίλια μύρια» συμπλήρωσε ενοχλημένος ο πατέρας του 2χρονου Λίου ο οποίος έκανε λόγο για ατύχημα. «Έγινε από την τύχη για να καταστρέψει εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, δε, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένειά του είπε «δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω, αυτό τίποτα άλλο».

To χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιζήσει.

Το ζώο, που είχε εντοπιστεί πριν λίγες ημέρες αδέσποτο και σε κακή κατάσταση, κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή.

Πενταμελής επιτροπή θα αποφασίσει πιθανότατα σήμερα αν θα παραμείνει υπό προστασία ή θα θανατωθεί.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για ελλείψεις στα έγγραφα και τη σήμανση του σκύλου.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες για τις συνθήκες της επίθεσης και το γεγονός ότι η οικογένεια φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα.

Ο πατέρας περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι είδε το παιδί του να ξεψυχά στην αγκαλιά του..

«Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» τονίζει ο πατέρας. Το πίτμπουλ, που ήταν δεμένο στην αυλή του σπιτιού, είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο και σε κακή κατάσταση. Ο πατέρας το είχε περιθάλψει, όπως είχε κάνει και με άλλα αδέσποτα.

Όπως καταγγέλλει, στην περιοχή συχνά κυνηγοί εγκαταλείπουν σκυλιά, τα οποία στη συνέχεια περιθάλπουν κάτοικοι.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου».

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των γιατρών και των διασωστών του ΕΚΑΒ, που ανέφεραν ότι το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση και δεν μπόρεσε να επανέλθει.

«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε κατάσταση έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε.

Στο λαιμό φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο», περιέγραψε γιατρός του νοσοκομείου Ζακύνθου μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό και να αποφασιστεί η τύχη του ζώου.

