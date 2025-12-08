search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 09:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 07:59

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επανέρχεται η κανονική λειτουργία από σήμερα

08.12.2025 07:59
metro-thessalonikis-tampela

Τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο επιστρέφει η κανονική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχε διακοπεί λόγω του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι, δε, οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί ως εξής:

  • Δευτέρα 8/12/2025 έως και Σάββατο 20/12/2025:
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00
  • Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00
  • Από Κυριακή 21/12 έως και Κυριακή 4/1/2026:
  • Δευτέρα έως Πέμπτη: 05.30 – 00.30
  • Παρασκευή και Σάββατο: 05.30 – 02.00
  • Κυριακή: 05.30-00.30
  • Από Δευτέρα 05/01/2026:
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30-23:00
  • Σάββατο & Κυριακή: 08:00- 23:00

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Ηλεία: 31χρονος εργάτης έβαλε τέλος στη ζωή του

Καιρός: Η κακοκαιρία «Byron» έφυγε αλλά συνεχίζονται οι βροχές – Tι θα γίνει στην Αττική

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027

makripoulia-new
LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

kifisos_kinisi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες IX δεν τα έχουν πληρώσει 23 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας

matisse_pinakes
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου στη Βραζιλία – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι από έκθεση

tsoukalas_0707_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

oaka-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΑΚΑ: Δικογραφία σε βάρος δύο σεκιούριτι - «Επέτρεψαν αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 09:00
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027

makripoulia-new
LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

kifisos_kinisi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες IX δεν τα έχουν πληρώσει 23 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας

1 / 3