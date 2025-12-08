Καιρός: Η κακοκαιρία «Byron» έφυγε αλλά συνεχίζονται οι βροχές – Tι θα γίνει στην Αττική

Βελτιωμένο θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες.

Συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας και την θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 19 βαθμούς Κελσίου, θα συνθέσουν το σκηνικό.

Ο «Ωμέγα Εμποδιστής» βάζει τέλος στις βροχές και τις καταιγίδες, καθώς φέρνει μια ηρεμία που θα χαρακτηρίζει τον καιρό όλης της εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των ημερών, ο Ωμέγα Εμποδιστή φέρνει καιρική ηρεμία: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί».

Ο καιρός των Χριστουγέννων

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έδωσε μια πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα σημειώνοντας: «Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.

Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».

Τέλος, προσθέτει: «Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο».

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού σήμερα Δευτέρα (8/12)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, νεφώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα το πρωί έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

