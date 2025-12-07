search
Τραγωδία στη Ζάκυνθο – Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» (Video)

Συγκλονίζει ο πατέρας του μόλις 2 ετών αγοριού στη Ζάκυνθο, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση του πίτμπουλ που είχαν περιθάλψει οι γονείς του και το φιλοξενούσαν, μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του μικρού Λίο μιλώντας στο Mega.

Το πίτμπουλ το οποίο βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στο χωριό Άγιος Λέοντας, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση στο δρόμο.

«Γι’ αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω – γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Σημειώνεται ότι το σκυλί, βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του» είπε ο κ. Στασινόπουλος.

