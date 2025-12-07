search
07.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.12.2025

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

07.12.2025 22:24
mpalwthies
Eurokinissi αρχείο

Αμετανόητοι είναι κάποιοι στη Κρήτη όπως φαίνεται…

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη πλατεία των Κάμπων Κεραμιών των Χανίων, κάποιος έβγαλε όπλο και άρχισε τις μπαλωθιές

Το περιστατικό εκνεύρισε ορισμένους που είχαν πάει στο σημείο για το στόλισμα με τα παιδιά τους και έγιναν τρεις καταγγελίες στην αστυνομία.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε, ενώ οι διοργανωτές τον απομάκρυναν αμέσως, ωστόσο παρά τις καταγγελίες, πολίτες ανέφεραν πως η αστυνομία δεν πήγε καν στο σημείο!

Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, δεδομένου ότι το υπουργείο έχει κηρύξει το ανένδοτο για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία – οπλοκατοχή, μετά το μακελειό στα Βορίζια.

