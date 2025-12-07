search
07.12.2025 21:16

Συναγερμός στην αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον

07.12.2025 21:16
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 7/12 στην Ελληνική Αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον και συγκεκριμένα στην οδό Αιάκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, ωστόσο το μόνο που εντόπισαν ήταν δύο κάλυκες.

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνουν τα μπλόκα οι αγρότες – Προανήγγειλαν προσφυγή κατά της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1: Ασπρόμαυρος περίπατος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

ΚΟΣΜΟΣ

Από το κακό στο χειρότερο το Μουσείο του Λούβρου: Εκατοντάδες βιβλία υπέστησαν ζημιές λόγω διαρροής νερού

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον

ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

