Συναγερμός στην αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 7/12 στην Ελληνική Αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον και συγκεκριμένα στην οδό Αιάκου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, ωστόσο το μόνο που εντόπισαν ήταν δύο κάλυκες.
