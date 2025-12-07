Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα 10-15 ατόμων προσέγγισε το κτίριο και εκτόξευσε 3-4 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι δράστες αποχώρησαν άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση, βάζοντας φωτιές σε κάδους.
Η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.
Διαβάστε επίσης:
Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)
Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στη κυκλοφορία η Εγνατία Οδός
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.