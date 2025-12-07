Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα 10-15 ατόμων προσέγγισε το κτίριο και εκτόξευσε 3-4 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι δράστες αποχώρησαν άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση, βάζοντας φωτιές σε κάδους.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

