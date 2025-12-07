search
07.12.2025 14:06

Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: Με 20 σκυλιά ζούσε η οικογένεια του – Θα εξεταστεί η θανάτωση του πιτμπουλ

07.12.2025 14:06
zakinthos paidi (1)

Το πιτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο παιδακι στη Ζάκυνθο ήταν μόνο ένα από τα 20 σκυλιά τα οποία είχαν πάρει ως κατοικίδια οι γονεις του.

Η οικογένεια του Λίο διατηρούσε άτυπα καταφύγιο για ζώα και συχνά μοιράζοταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές με τα σκυλιά που φροντίζουν, ανάμεσά τους και ο μικρός Λίο. Μόλις πριν από δέκα ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του παιδιού, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο συγκλονιστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί που επιτέθηκε ήταν αδέσποτο, το οποίο οι γονείς βρήκαν πρόσφατα έξω από το σπίτι τους και αποφάσισαν να το φροντίσουν μαζί με τα υπόλοιπα ζώα. Δεν υπήρχαν προηγούμενα στοιχεία επιθετικής συμπεριφοράς για το συγκεκριμένο πίτμπουλ.

Με εντολή εισαγγελέα, το ζώο μεταφέρθηκε σε καταφύγιο για παρακολούθηση και από αύριο θα εξεταστεί από κτηνίατρο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος στην ΕΡΤ. Στο προσεχές διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα αξιολογήσει αν το σκυλί θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο.

