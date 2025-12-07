Χάος στο Χίθροου για ένα… σπρέι πιπεριού: Πάνοπλος στρατός αστυνομικών έκλεισε αεροδρόμιο και μετρό για τη σύλληψη υπόπτων (Video)

Απίστευτο και όμως Βρετανικό: Τεράστια αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για τη σύλληψη υπόπτων για επίθεση με σπρεϊ πιπεριού, στο μετρό του αεροδρομίου του Χίθροου.

Οι Αρχές σε μία επιχείρηση άνευ προηγουμένου, κινητοποίησαν έναν, κυρολεκτικά, στρατό οπλισμένων αστυνομικών προκειμένου να βρεθούν οι ύποπτοι, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία και πανικό στον κόσμο τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο μετρό.

Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».

London (Dec. 7) — Police are surging to Heathrow Airport following a “serious incident” within the Heathrow Airport Tunnel. pic.twitter.com/uQnkWOCJPP — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 7, 2025

Οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν και οι γραμμές LUL και Elizabeth είχαν ανασταλεί.

Armed police are at Heathrow Airport's Terminals 2 & 3. They are searching for a man in the area. It's classed as a major incident. pic.twitter.com/8uIfATAFd7 December 7, 2025

Οι οδηγοί λεωφορείων που είχαν παγιδευτεί μέσα στο σταθμό καλούνταν να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.

Footage shows a man being arrested at Heathrow airport following a huge armed police response pic.twitter.com/zaD8jSQliH — Shiri_Sabra (@sabra_the) December 7, 2025

Το αεροδρόμιο Χιθροου δεν ανακοίνωσε το κλείσιμο του αεροδρομίου και οι πτήσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό. Αλλά όλα τα δρομολόγια τρένων από και προς το Χίθροου είχαν ακυρωθεί.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Λάβαμε κλήση στις 8:14 π.μ. σήμερα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 του Αεροδρομίου Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στον τόπο του συμβάντος».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χιθροου ανέφερε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Θα παρέχουμε ενημερώσεις σύντομα».

