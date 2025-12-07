search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 11:53

Χάος στο Χίθροου για ένα… σπρέι πιπεριού: Πάνοπλος στρατός αστυνομικών έκλεισε αεροδρόμιο και μετρό για τη σύλληψη υπόπτων (Video)

07.12.2025 11:53
hithrow synagermos

Απίστευτο και όμως Βρετανικό: Τεράστια αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για τη σύλληψη υπόπτων για επίθεση με σπρεϊ πιπεριού, στο μετρό του αεροδρομίου του Χίθροου.

Οι Αρχές σε μία επιχείρηση άνευ προηγουμένου, κινητοποίησαν έναν, κυρολεκτικά, στρατό οπλισμένων αστυνομικών προκειμένου να βρεθούν οι ύποπτοι, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία και πανικό στον κόσμο τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο μετρό.

Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».

Οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν και οι γραμμές LUL και Elizabeth είχαν ανασταλεί.

Οι οδηγοί λεωφορείων που είχαν παγιδευτεί μέσα στο σταθμό καλούνταν να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.

Το αεροδρόμιο Χιθροου δεν ανακοίνωσε το κλείσιμο του αεροδρομίου και οι πτήσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό. Αλλά όλα τα δρομολόγια τρένων από και προς το Χίθροου είχαν ακυρωθεί.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Λάβαμε κλήση στις 8:14 π.μ. σήμερα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 του Αεροδρομίου Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στον τόπο του συμβάντος».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χιθροου ανέφερε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Θα παρέχουμε ενημερώσεις σύντομα».

Διαβάστε επίσης:

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

Περού: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 τόνοι κοκαΐνης που προορίζονταν για το Βέλγιο

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στην Γκόα – Aνάμεσά τους και τουρίστες (Videos/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

kastellorizo kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του κτηνοτρόφου που έπαθε εγκεφαλικό – «Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:42
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

1 / 3