ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:50
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 19:25

Καστελόριζο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία Byron

08.12.2025 19:25
kastelorizo kakokairia byron – new

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Καστελόριζο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron έπληξε την περιοχή.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου.

Η ισχύς του μέτρου ξεκινά και θα εφαρμοστεί για τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron που έπληξε το νησί, λασπόνερα από κοκκινόχωμα «βούλιαξαν» τις γειτονιές, παρασύροντας φερτά υλικά, χαλίκια, πέτρες, κλαδιά δέντρων κλπ, ενώ ο Δήμος βρισκόταν επί ποδός και οι κάτοικοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

