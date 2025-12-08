Ενέδρα σε 14χρονο με «δόλωμα» 20χρονη – Τον μαχαίρωσαν επτά φορές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενέδρα σε έναν 14χρονο έστησαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος στον Χολαργό, με «δόλωμα» μια 20χρονη.
Οι δύο δράστες μαχαίρωσαν τον 14χρονο επτά φορές με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (6/12) όταν οι δύο δράστες κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο. Ως «δόλωμα» είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.
Με τα δύο άτομα που εμφανίστηκαν στο σημείο του ραντεβού ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.
