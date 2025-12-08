search
ΕΛΛΑΔΑ

08.12.2025 19:30

Ενέδρα σε 14χρονο με «δόλωμα» 20χρονη – Τον μαχαίρωσαν επτά φορές

08.12.2025 19:30
maxairi 66- new

Ενέδρα σε έναν 14χρονο έστησαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος στον Χολαργό, με «δόλωμα» μια 20χρονη.

Οι δύο δράστες μαχαίρωσαν τον 14χρονο επτά φορές με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (6/12) όταν οι δύο δράστες κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο. Ως «δόλωμα» είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

Με τα δύο άτομα που εμφανίστηκαν στο σημείο του ραντεβού ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

