MEDIA

Tο Ποντίκι Web

Stranger Things: Η στιγμή που οι ηθοποιοί μαθαίνουν την ανατροπή της πέμπτης σεζόν (Video) – (Προσοχή, spoiler)

To Volume 1 της πέμπτης σεζόν του Stranger Things άφησε τους φαν… άφωνους, με την ανατροπή που σχεδίασαν οι δημιουργοί του για έναν από τους βασικούς χαρακτήρες.

Πριν ωστόσο φτάσει στις οθόνες του Netflix και προκαλέσει παγκόσμιο… χάος, οι ηθοποιοί της σειράς κάθησαν στο καθιερωμένο table read, δηλαδή κάθησαν όλοι μαζί να δουν το σενάριο με τους δημιουργούς του Stranger Things να τους ενημερώνουν για τις… απρόβλεπτες εξελίξεις και τη μεταμόρφωση του Γουίλ σε υπερήρωα.

Οι αντιδράσεις τους είναι… αντάξιες της ανατροπής της σειράς, με χαρακτηριστική αυτήν της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, που υποδύεται την Eleven, η οποία λέει στον Νόα Σναπ, που υποδύεται τον Γουίλ, ότι τώρα ήρθε η σειρά του να σκουπίζει το αίμα από τη μύτη του.

Εξίσου χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ, που υποδύεται τον Vecna, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει την… έκπληξη του για τον νέο του αντίπαλο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

