Εκατομμυριούχο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» και την προηγούμενη Παρασκευή (5/12)

Μόνιμο «ρεζερβέ» από τότε που επέστρεψε με νέα επεισόδια έχει καταφέρει στην κορυφή της τηλεθέασης το «Σόι σου» τις Παρασκευές. Το ίδιο συνέβη και στο φινάλε του περασμένου πενθήμερου.

Φόρα δείχνει να έχει πάρει επίσης, το «Deal», το οποίο αποτέλεσε δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών εκείνη τη ημέρα, με επίδοση ανάλογη ελληνικής σειράς του prime time.

Τρίτη επιλογή ήταν ο «Τροχός της τύχης», με το «βαρύ πυροβολικό» του ΣΚΑΪ, του Παρασκευοσαββατοκύριακου, το «The Voice-best of» τέταρτο σε δημοφιλία, πρόγραμμα της ημέρας.

Στα αξιοπρόσεκτα του Top 10, η μικρή απόκλιση στις δυναμικές των εκπομπών από την πέντε θέση και κάτω, δείκτης κατακερματισμού της τηλεθέασης.

Στις προτιμήσεις των τηλεθεατών σε επίπεδο ενημέρωσης προκρίθηκαν τα δελτία ειδήσεων Alpha και Mega και το ειδησεογραφικό μαγκαζίνο «Live news».

