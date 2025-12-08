Γιατί κόπτεται ο Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros Discovery; – Ο ρόλος κλειδί του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ

Η Affinity Partners, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με επικεφαλής τον γαμπρό του αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην επιθετική προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές.

Η Paramount επί της ουσίας λέει στους μετόχους της WBD ότι έχει μια πιο ομαλή πορεία προς την έγκριση από ό,τι το Netflix, και η εμπλοκή του Κούσνερ φέρεται να ενισχύει αυτό το επιχείρημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η Paramount διευθύνεται από τον Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου ο δισεκατομμυριούχος πατέρας Λάρι είναι σημαντικός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ.

Η Affinity Partners δεν αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Paramount το πρωί της Δευτέρας σχετικά με την προσφορά της ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ούτε τα συμμετέχοντα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ.

Η WBD θα μπορούσε να είναι η δεύτερη μεγάλη εξαγορά στην οποία έχει εμπλακεί ο Κούσνερ φέτος, έχοντας προηγουμένως διαδραματίσει βασικό ρόλο στη συμφωνία ιδιωτικής εξαγοράς για τον γίγαντα των παιχνιδιών Electronic Arts.

Η Paramount έχει επανειλημμένα υποστηρίξει στο διοικητικό συμβούλιο της WBD ότι η διατήρηση της Warner Bros. Discovery στο σύνολό της ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της.

Τα στελέχη της Paramount σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν ότι η συμφωνία τους θα έχει πολύ μικρότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης της με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προτεινόμενη εξαγορά του Netflix έχει ήδη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ιδίως για τον συνδυασμό δύο από τις πιο κυρίαρχες πλατφόρμες streaming. Το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ έβλεπε τη συμφωνία με «έντονο σκεπτικισμό» και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι εκτιμήσεις για το μερίδιο αγοράς θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πρόβλημα».

Η Paramount κατηγόρησε τη Warner Bros. ότι ευνοεί αθέμιτα τη Netflix. Σε επιστολή προς την Warner Bros. Discovery, οι δικηγόροι της Paramount υποστήριξαν ότι μια συμφωνία με τη Netflix θα «εδραιώσει και θα επεκτείνει την παγκόσμια κυριαρχία της Netflix σε ένα θέμα που δεν επιτρέπεται από τους εγχώριους ή ξένους νόμους περί ανταγωνισμού».

Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα η Paramount να προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Netflix για αντιμονοπωλιακούς λόγους, μια απειλή που είναι πολύ πιθανή, δεδομένων των στενών δεσμών της με τον Λευκό Οίκο.

