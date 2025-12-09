search
09.12.2025 10:47

Τζίμι Κίμελ και ABC συνεχίζουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο

09.12.2025 10:47
jimmy_kimmel_new_123

Η μητρική εταιρεία του ABC, Disney, ανανέωσε τη συνεργασία με τον δημοφιλή κωμικό και παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, δίνοντας ορίζοντα στην κοινή πορεία τους για τουλάχιστον ένα ακόμα χρόνο, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το «Jimmy Kimmel Live!» θα συνεχίσει να μεταδίδεται τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2027, παρά την προσωρινή αναστολή του προγράμματος από το ABC τον Σεπτέμβριο, μετά τα σχόλια του Κιμελ  για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ.

Ο Κίμελ υπήρξε ένας εκφραστής της καταστολής της ελευθερίας του λόγου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τράμπ, τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από εταιρείες που υπέκυψαν στην πίεση της κυβέρνησης.

Ο Κίμελ, ο οποίος κατά καιρούς έχει λειτουργήσει σαν αλεξικέραυνο για το ABC, λόγω της ανεπιφύλακτης στάσης του απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον κόσμο της τηλεόρασης και του θεάματος ως ο μοναδικός κωμικός που παρουσιάζει βραδινή εκπομπή στο Λος Άντζελες,  έχει φιλικές σχέσεις  με πολλούς διάσημους καλεσμένους που επισκέπτονται συχνά την εκπομπή του.

Όταν η εκπομπή του αποσύρθηκε προσωρινά, το Χόλιγουντ συσπειρώθηκε γύρω από τον Κίμελ και μποϊκοτάρισε τη Disney.

Ο Κίμελ επιβεβαίωσε την ανανέωση του συμβολαίου με μια ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας, γράφοντας: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω άλλη μια χρονιά χωρίς ταλέντα»!

festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

koukoulopoulos_simopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

hyundai-i30-n (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, διακινούσε φρικιαστικά αρχεία με παιδιά κάτω των 12 ετών

maximou_2602_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

