Τζίμι Κίμελ και ABC συνεχίζουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο

Η μητρική εταιρεία του ABC, Disney, ανανέωσε τη συνεργασία με τον δημοφιλή κωμικό και παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, δίνοντας ορίζοντα στην κοινή πορεία τους για τουλάχιστον ένα ακόμα χρόνο, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το «Jimmy Kimmel Live!» θα συνεχίσει να μεταδίδεται τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2027, παρά την προσωρινή αναστολή του προγράμματος από το ABC τον Σεπτέμβριο, μετά τα σχόλια του Κιμελ για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ.

Ο Κίμελ υπήρξε ένας εκφραστής της καταστολής της ελευθερίας του λόγου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τράμπ, τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από εταιρείες που υπέκυψαν στην πίεση της κυβέρνησης.

Ο Κίμελ, ο οποίος κατά καιρούς έχει λειτουργήσει σαν αλεξικέραυνο για το ABC, λόγω της ανεπιφύλακτης στάσης του απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον κόσμο της τηλεόρασης και του θεάματος ως ο μοναδικός κωμικός που παρουσιάζει βραδινή εκπομπή στο Λος Άντζελες, έχει φιλικές σχέσεις με πολλούς διάσημους καλεσμένους που επισκέπτονται συχνά την εκπομπή του.

Όταν η εκπομπή του αποσύρθηκε προσωρινά, το Χόλιγουντ συσπειρώθηκε γύρω από τον Κίμελ και μποϊκοτάρισε τη Disney.

Ο Κίμελ επιβεβαίωσε την ανανέωση του συμβολαίου με μια ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας, γράφοντας: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω άλλη μια χρονιά χωρίς ταλέντα»!

