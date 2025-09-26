Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

Ομάδα επενδυτών της Disney ισχυρίζεται ότι ο κολοσσός ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια έδωσε προτεραιότητα σε «ακατάλληλες πολιτικές» εκτιμήσεις έναντι των συμφερόντων των μετόχων της με το- προσωρινό- «κόψιμο» της εκπομπής «Jimmy Kimmel live» την προηγούμενη εβδομάδα.

Να και ένα στοιχείο το οποίο εκεί στις ΗΠΑ, ειδικά στον χώρο των ΜΜΕ και την ευρύτερης οπτικοακουστικής βιομηχανίας, δεν το περίμεναν, ίσως και να μην είχαν προβλέψει ότι μπορεί να συμβεί.

Σε μια εποχή όπου πολλές εταιρείες ΜΜΕ,, μεταξύ άλλων, υποκύπτουν στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η πολιτική σκοπιμότητα μπορεί στην πραγματικότητα να βλάψει τα κέρδη.

Η πολιτική σκοπιμότητα βλάπτει τα κέρδη

Σε επιστολή που απέστειλαν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπόμπ Άιγκερ, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας και το Κονγκρέσο Βιομηαχνικών Οργανισμών AFL-CIO (https://aflcio.org/), την μεγαλύτερη ομοσπονδία συνδικάτων των ΗΠΑ, και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα αξιώνουν απαντήσεις σχετικά με την αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!».

«Εξαιτίας των συνεχών απειλών της κυβέρνησης Τραμπ κατά της ελευθερίας του λόγου, συμπεριλαμβανομένης του ABC, σας γράφουμε για να ζητήσουμε διαφάνεια στην αρχική απόφαση για την αναστολή του κ. Κίμελ και της εκπομπής του», έγραψαν οι δικηγόροι.

Οι επενδυτές ζητούν τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, τις εσωτερικές επικοινωνίες, τις συμφωνίες συνεργασίας και τις αναλύσεις των οικονομικών επιπτώσεων της αναστολής.

Οι τρείς φορείς επαίνεσαν το ABC ότι «έκανε το σωστό», επαναφέροντας την εκπομπή, όμως στην επιστολή τονίζεται πως ότι η μητρική εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένης της απειλής του Προέδρου Τραμπ να «ελέγξει το ABC».

Βουτιά για τις μετοχές της Disney

Υποστηρίζεται, από την πλευρά των Ομοσπονδιακών συνδικάτων και των Δημοσιογραφικών Φορέων, δια των νομικών εκπροσώπων τους, ότι η μετοχή της Disney έκανε «βουτιά», συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να αναστείλει την μετάδοση του βραδινού δημοφιλούς τοκ σόου του ABC και ότι (η απόφαση) «φαίνεται να ήταν απόρροια των απειλών» του προέδρου της Ομόσπονδης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, καθώς και των συνεργαζόμενων με το ABC μιντιακών ομίλων, Nexstar Media Group και Sinclair Broadcast Group (ελέγχουν μαζί περι το 25% του δικτύου τοπικών σταθμών του ABC). Σημειωτέον ότι ακόμα και όταν το ABC επανέφερε την εκπομπή οι δύο συνεργαζόμενοι τηλεοπτικοί όμιλοι δεν εναρμονίστηκαν και συνεχίζουν να μην αναμεταδίδουν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Οι δικηγόροι στην επιστολή προς την Disney επισημαίνουν ότι «οι μετοχές της Disney υπέστησαν σημαντική πτώση στις τιμές τους ως αντίδραση στην απότομη απόφαση της εταιρείας να αναστείλει την εκπομπή».

Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη ενδέχεται να παρέβησαν τα καθήκοντά τους ως διαχειριστές, τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρέωση αφοσίωσης, επιμέλειας και καλής πίστης, θέτοντας αθέμιτες πολιτικές ή συνδεδεμένες με τις θυγατρικές εταιρείες σκέψεις πάνω από τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της».Οι μετοχές της Disney σημείωσαν πτώση που διαμορφώθηκε περίπου στο 3% κατά τη διάρκεια της εξαήμερης αναστολής, πριν η εκπομπή επανέλθει το βράδυ της περασμένης Τρίτη (23/9).

Διαβάστε επίσης

Όσκαρ 2026: Το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη η ελληνική υποψηφιότητα

Μικρούτσικος για απόλυση Ρούπου – Αυτά είναι «Τραμπικά» (Video)

Eurovision 2026: Ψήφισμα «από τα κάτω» για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στο διαγωνισμό- «Είναι γιορτή χαράς και όχι πλυντήριο»