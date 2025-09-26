search
26.09.2025
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

26.09.2025

Όσκαρ 2026: Το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη η ελληνική υποψηφιότητα

26.09.2025 16:54
arcadia

Η ταινία «Αρκάντια» είναι ελληνική υποψηφιότητα για το Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στα OSCAR. 

Το «Αρκάντια» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ζώη απέσπασε τρία βραβεία (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου) Ίρις και έκοψε πάνω από 10.000 εισιτήρια.

Το σενάριο θέλει ζευγάρι γιατρών να οδηγούν μέσα στη νύχτα για να φτάσουν σ’ ένα έρημο, χειμωνιάτικα, τουριστικό θέρετρο, προκειμένου να αναγνωρίσουν θύμα τροχαίου δυστυχήματος. 

Πρωταγωνιστούν ο Βαγγέλης Μουρίκης, η Αγγελική Παπούλια και η Έλενα Τοπαλίδου.

