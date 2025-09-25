search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:20
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 12:03

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

25.09.2025 12:03
the-bride_2509_1920-1080_new
credit: Instagram/@mgyllenhaal

Η Warner Bros. Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας τρόμου «The Bride!» της Μάγκι Τζίλενχαλ (Maggie Gyllenhaal), με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον Frankenstein (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να του φτιάξει μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), κι έτσι γεννιέται η Νύφη. Ωστόσο η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τo εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, «Η νύφη του Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουέιλ (James Whale) και το γοτθικό μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ (Mary Shelley) του 1818, όπως αναφέρει το Variety. Η Τζίλενχαλ έγραψε το σενάριο ενώ υπογράφει και την παραγωγή όπως και η Έμα Τίλινγκερ Κόσκοφ (Emma Tillinger Koskoff).

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening), Πενέλοπε Κρουζ (Penelope Cruz), Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Skarsgaard), Τζούλιαν Χαφ (Julianne Hough) και Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal).

Η δημιουργική ομάδα της ταινίας περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας του «Joker», Λόρενς Σερ (Lawrence Sher), την ενδυματολόγο της «Σταχτοπούτας» Σάντι Πάουελ (Sandy Powel) και την σκηνογράφο του «Elvis», Κάρεν Μέρφι (Karen Murphy). Το «The Bride» είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια της Τζίλενχαλ, μετά την ταινία «The Lost Daughter» του 2021, η οποία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ με πρωταγωνιστές τους Μπάκλεϊ και Σάρσγκαρντ.

Η Warner Bros. έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας «The Bride!» στις αίθουσες, στις 6 Μαρτίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Αναζητώντας τον νέο «007» – Νέες πληροφορίες για την πλοκή της επόμενης ταινίας του διάσημου πράκτορα

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, περιπέτεια και η μάχη του Πολ Τόμας Άντερσον (Videos)

Κριτική ταινίας: «Μια μάχη μετά την άλλη» – Το ξύπνημα της επανάστασης;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rolling-stones-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

peugeot_3008_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

the-bride_2509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:20
<div style="width:1px;height:1px"></div>rolling-stones-new

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

1 / 3