«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

Η Warner Bros. Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας τρόμου «The Bride!» της Μάγκι Τζίλενχαλ (Maggie Gyllenhaal), με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον Frankenstein (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να του φτιάξει μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), κι έτσι γεννιέται η Νύφη. Ωστόσο η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».

'Til death do they part. #TheBrideMovie only in theaters March 6. pic.twitter.com/GWzSitHBqf — The Bride (@thebridefilm) September 23, 2025

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τo εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, «Η νύφη του Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουέιλ (James Whale) και το γοτθικό μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ (Mary Shelley) του 1818, όπως αναφέρει το Variety. Η Τζίλενχαλ έγραψε το σενάριο ενώ υπογράφει και την παραγωγή όπως και η Έμα Τίλινγκερ Κόσκοφ (Emma Tillinger Koskoff).

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening), Πενέλοπε Κρουζ (Penelope Cruz), Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Skarsgaard), Τζούλιαν Χαφ (Julianne Hough) και Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal).

Η δημιουργική ομάδα της ταινίας περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας του «Joker», Λόρενς Σερ (Lawrence Sher), την ενδυματολόγο της «Σταχτοπούτας» Σάντι Πάουελ (Sandy Powel) και την σκηνογράφο του «Elvis», Κάρεν Μέρφι (Karen Murphy). Το «The Bride» είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια της Τζίλενχαλ, μετά την ταινία «The Lost Daughter» του 2021, η οποία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ με πρωταγωνιστές τους Μπάκλεϊ και Σάρσγκαρντ.

Η Warner Bros. έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας «The Bride!» στις αίθουσες, στις 6 Μαρτίου 2026.

