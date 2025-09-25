Αναζητώντας τον νέο «007» – Νέες πληροφορίες για την πλοκή της επόμενης ταινίας του διάσημου πράκτορα

Μέσα στο 2026 αναμένεται να υπάρξουν νεότερα – επιτέλους – για τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, καθώς τότε ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ – που έχει αναλάβει το πρότζεκτ για λογαριασμό της Amazon – θα καταλήξει στην αναζήτηση που είναι σε εξέλιξη.

Οπως μεταδίδει το Deadline, ο σκηνοθέτης του «Dune» και οι συνεργάτες του ψάχνουν ένα φρέσκο πρόσωπο, σχετικά άγνωστο, επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό ο νέος «007» να είναι ένας ηθοποιός το όνομα του οποίου δεν έχει ακουστεί ή γραφτεί καν μέχρι στιγμής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, θα μιλάμε για Βρετανό.

Οπως παρατηρεί δημοσίευμα του World of Reel, είναι εξαιρετικά πιθανό λαμπερά ονόματα που έχουν ακουστεί, όπως αυτά του Τομ Χόλαντ ή του Τιμοτέ Σαλαμέ, να μην είναι καν στις επιλογές της παραγωγής.

Ως προς την πλοκή αλλά και στο ύφος του νέου Τζέιμς Μποντ, το γεγονός ότι το σενάριο έχει αναλάβει ο πολύπειρος Στίβεν Νάιτ – γνωστός για τα ωμά και βίαια σύμπαντα που δημιουργεί – κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ο νέος «007» θα παραπέμπει στην πιο άγρια εκδοχή του χαρακτήρα, όπως είχε αποτυπωθεί και στα βιβλία του Ιαν Φλέμινγκ.

Αλλες πληροφορίες θέλουν τον Νάιτ να μελετά τα πρώτα βιβλία του Φλέμινγκ και άρα να επεξεργάζεται μια ιστορία του ήρωα από τα νεανικά του χρόνια, «πριν γίνει ο Τζέιμς Μποντ».

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ η πρεμιέρα είναι πιθανό να προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2028.

