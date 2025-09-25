search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:02
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 10:17

Αναζητώντας τον νέο «007» – Νέες πληροφορίες για την πλοκή της επόμενης ταινίας του διάσημου πράκτορα

25.09.2025 10:17
007 new

Μέσα στο 2026 αναμένεται να υπάρξουν νεότερα – επιτέλους – για τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, καθώς τότε ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ – που έχει αναλάβει το πρότζεκτ για λογαριασμό της Amazon – θα καταλήξει στην αναζήτηση που είναι σε εξέλιξη. 

Οπως μεταδίδει το Deadline, ο σκηνοθέτης του «Dune» και οι συνεργάτες του ψάχνουν ένα φρέσκο πρόσωπο, σχετικά άγνωστο, επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό ο νέος «007» να είναι ένας ηθοποιός το όνομα του οποίου δεν έχει ακουστεί ή γραφτεί καν μέχρι στιγμής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, θα μιλάμε για Βρετανό. 

Οπως παρατηρεί δημοσίευμα του World of Reel, είναι εξαιρετικά πιθανό λαμπερά ονόματα που έχουν ακουστεί, όπως αυτά του Τομ Χόλαντ ή του Τιμοτέ Σαλαμέ, να μην είναι καν στις επιλογές της παραγωγής. 

Ως προς την πλοκή αλλά και στο ύφος του νέου Τζέιμς Μποντ, το γεγονός ότι το σενάριο έχει αναλάβει ο πολύπειρος Στίβεν Νάιτ – γνωστός για τα ωμά και βίαια σύμπαντα που δημιουργεί – κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ο νέος «007» θα παραπέμπει στην πιο άγρια εκδοχή του χαρακτήρα, όπως είχε αποτυπωθεί και στα βιβλία του Ιαν Φλέμινγκ.

Αλλες πληροφορίες θέλουν τον Νάιτ να μελετά τα πρώτα βιβλία του Φλέμινγκ και άρα να επεξεργάζεται μια ιστορία του ήρωα από τα νεανικά του χρόνια, «πριν γίνει ο Τζέιμς Μποντ».

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ η πρεμιέρα είναι πιθανό να προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2028. 

Διαβάστε επίσης

«The Mandalorian and Grogu»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας από το σύμπαν του «Star Wars» – Γιατί δίχασε τους fans (photos/video)

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, στα 87 της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touni-new
LIFESTYLE

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

faros-kyma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική κρίση: Επτά από τα εννέα «όρια του πλανήτη» έχουν ξεπεραστεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

pavlos_marinakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μαρινάκης: Ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος που του έστελνε απειλητικά μηνύματα – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

perama_nafpigio_2905_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στη Ζώνη Περάματος: Τραυματισμός 29χρονου ναυτεργάτη από ηλεκτροπληξία – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:02
touni-new
LIFESTYLE

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

faros-kyma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική κρίση: Επτά από τα εννέα «όρια του πλανήτη» έχουν ξεπεραστεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

1 / 3