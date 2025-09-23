Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, στα 87 της

Η ηθοποιός και ντίβα του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, Κλαούντια Καρντινάλ, πέθανε στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου ζούσε, ανακοίνωσε ο ατζέντης της σήμερα το βράδυ.

« Tout le film tourne autour de Claudia Cardinale. Si vous l'enlevez, il n'y a plus de film. Elle est le moteur central de tout l'événement »

Sergio Leone



Γεννημένη στην Τύνιδα το 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, όπως οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.

Το 1957 κέρδισε τα καλλιστεία «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας» και μπόρεσε να ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες: από τον Λουκίνο Βισκόντι, στον «Γατόπαρδο» και στον «Ρόκο και τα αδέλφια του», μέχρι τον Φενερίκο Φελλίνι στην ταινία «Οκτώμισι, 8 ½». Συνολικά, συμμετείχε σε πάνω από 150 κινηματογραφικά έργα συνεργαζόμενη, επίσης, με τους σκηνοθέτες Σέρτζιο Λεόνε, Λουίτζι Κομεντσίνι και Μάριο Μονιτσέλλι. Συμπρωταγωνιστές της, ήταν κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο Αλέν Ντελόν και ο Βιτόριο Γκάσμαν.

Σύμφωνα με τον ιταλικό και τον διεθνή τύπο, ήταν μια από τις ωραιότερες ηθοποιούς στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, της είχε απονεμηθεί το Χρυσό Λιοντάρι Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η Χρυσή Άρκτος Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το γαλλικό βραβείο Λουμιέρ.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί, σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

