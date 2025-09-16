James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται (video)

Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου μιας νέας ταινίας «Terminator».

Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο όχι εξαιτίας έλλειψης ιδεών αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των παγκόσμιων γεγονότων.

«Μου έχει ανατεθεί να γράψω μια νέα ιστορία για το Terminator» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάμερον. «Δεν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να μην τον ξεπερνούν τα πραγματικά γεγονότα. Ζούμε ήδη σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας» συμπλήρωσε.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται και για τα επόμενα μέρη του πολυβραβευμένου «Avatar», επισήμανε το παράδοξο να γράφει για δυστοπίες, όταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μοιάζουν ήδη με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και την τεταμένη παγκόσμια πολιτική κατάσταση, όπως υποστήριξε, η δημιουργία μιας ιστορίας που να είναι ταυτόχρονα πρωτότυπη και πιστευτή είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

“I’m at a point right now where I have a hard time writing science fiction,” @JimCameron tells me. “I’m tasked with writing a new Terminator story. I’ve been unable to get started on that very far because I don’t know what to say that won’t be overtaken by real events.” pic.twitter.com/QybgrSizZT — Christiane Amanpour (@amanpour) August 6, 2025

Παρά τις δυσκολίες, η δέσμευση του Κάμερον στο franchise, το οποίο ξεκίνησε το 1984, δίνει ελπίδα στους θαυμαστές που περιμένουν με αγωνία το επόμενο κεφάλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο μέρος του φιλόδοξου «Avatar» με τίτλο, «Fire and Ash», έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει η Express Tribune.

