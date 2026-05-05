Ο Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Μενεμένης δικαιώνει Καστανίδη και καρφώνει Δρούλια: «Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…»

Ανάμεσα στα όσα περιγράφει ως πράξεις της Χαριλάου Τρικούπη που έδειχναν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το θέλει στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης αναφέρει και τον αποκλεισμό του από εκδηλώσεις του κόμματος.

«Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή», έγραψε ο Καστανίδης χθες στη δήλωση αποχώρησής του από το Κίνημα.

Και σήμερα ο γραμματέας της οργάνωσης Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γιώργος Λαγός, με ανάρτησή του δίνει δίκιο στον Καστανίδη, εξιστορώντας τι ακριβώς έγινε και αναφέροντας πώς παρενέβη ο γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Ηρακλής Δρούλιας:

«Στην παραίτηση του ο πρώην Υπουργος και βουλευτής επι σειρά ετών Χάρης Καστανίδης, ανέφερε ως χαρακτηριστικό δείγμα της συμπεριφοράς της ηγεσίαs εναντίον του τις απειλές του τομέα οργανωτικού σε τοπική οργάνωση της Α΄θεσσαλονίκης προκειμένου να ακυρωθεί η εκδήλωση με την αιτιολογία ότι προσκλήθηκε ως ομιλητής.

Διαβάζω διάφορα σχόλια που αγγίζουν το όριο του μυθεύματός και μέσα σε αυτά υπάρχει και αμφισβήτηση ότι αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα.

Μάλιστα αναφέρεται και το εξής, «ότι ο Γραμματέας της τοπικής οργάνωσης φοβούμενος τυχόν επιπτώσεις, έκανε τελικά την εκδήλωση σε ιδιωτικό χώρο !!»

Προς αποκατάσταση της αλήθειας. Η τοπική οργάνωση στην οποία συνέβησαν τα παραπάνω περιστατικά ήταν η οργάνωση Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Γραμματέας και δέκτης απειλών ο υποφαινόμενος. Πράγματι δέχτηκα απειλές γιατί προχώρησα στο ανοσιούργημα να καλέσω τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή και επί σειρά ετών υπουργό χωρίς να πάρω την άδεια από τον κεντρικό τομέα . Μάλιστα υπήρξε και επικοινωνία του κου Δρούλια γραμματέα οργανοτικού ό οποίος όταν οι απειλές του σε εμένα δεν έπιασαν τόπο , επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων προκειμένου να μην δοθεί η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στους «διασπαστες» του κόμματος.

Ο δεξιός όμως Δήμαρχος αποδείχθηκε πολύ περισσότερο Δημοκράτης από τον «σοσιαλιστή» σύντροφό Δρούλια και φυσικά αρνήθηκε να προχωρήσει σε απρέπειά τέτοιου μεγέθους.

Η εκδήλωση λοιπόν έγινε κανονικά στο χώρο του Δημαρχείου όπως ήταν προγραμματισμένη και όχι σε «ιδιωτικό χώρο». Νομίζω ότι κάποιοι σύντροφοι έχουν εμμονή με τους ιδιωτικούς χώρους και για αυτό ακριβώς θέλουν να μετατρέψουν το ποιο ιστορικό κίνημα της στην πολιτική ζωή της χώρας , σε ιδιωτικό χώρο . Σε αυτούς αφιερώνω τα σοφά -με διαχρονικό νόημα -λόγια του παππού Αριστοφάνη : Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…’

‘Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι…’».

