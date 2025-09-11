«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

Το πρώτο trailer για το αστυνομικό θρίλερ «The Rip» του Τζο Κάρναχαν (Joe Carnahan) δόθηκε στην δημοσιότητα και παρουσιάζει τους καταιγιστικούς διαλόγους και τους ηθικά αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του σεναριογράφου-σκηνοθέτη, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ.

Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck), Στίβεν Γιουν (Steven Yeun), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Σάσα Κάγιε (Sasha Calle), Καταλίνα Σαντίνο Μορένο (Catalina Sandino Moreno), Σκοτ Άντκινς (Scott Adkins) και Κάιλ Τσάντλερ (Kyle Chandler).

Σύμφωνα με τη σύνοψη η ταινία ακολουθεί «μία ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Όμως, όσο η είδηση βγαίνει στο φως, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί πραγματικός σύμμαχος».

Σύμφωνα με τον Κάρναχαν, ο όρος «rip» αναφέρεται στην κατάσχεση μετρητών, ναρκωτικών ή όπλων.

«Το “The Rip” προήλθε από μια βαθιά προσωπική εμπειρία που έζησε ένας φίλος μου, τόσο ως πατέρας όσο και ως επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης ναρκωτικών στην αστυνομία του Μαϊάμι», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Είναι εμπνευσμένο επίσης από την αγάπη μου για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του ’70 που έδιναν έμφαση στους χαρακτήρες και τις μεταξύ τους σχέσεις – ταινίες όπως το “Serpico” και το “Prince of the City”, αλλά και το “Heat” του Μάικλ Μαν (Michael Mann)», πρόσθεσε.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Netflix με την εταιρεία Artists Equity των Ντέιμον & Άφλεκ, όπως αναφέρει το Deadline.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι δύο πρωταγωνιστές μαζί με τους Ντάνι Μπέρνφελντ (Dani Bernfeld) και Λουσιάνα Ντέιμον (Luciana Damon).

Το «The Rip» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα, στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Daniel Day-Lewis για την επιστροφή του στην υποκριτική: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ, σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο» (photos/video)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»

«Song Sung Blue»: Η Kate Hudson και ο Hugh Jackman δημιουργούν μία μπάντα αφιερωμένη στον Neil Diamond (video)