«Song Sung Blue»: Η Kate Hudson και ο Hugh Jackman δημιουργούν μία μπάντα αφιερωμένη στον Neil Diamond (video)

Η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) και ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) αφηγούνται μια ιστορία για την αγάπη, τη μουσική και τον Νιλ Ντάιαμοντ (Neil Diamond).

Οι ηθοποιοί εμφανίζονται ως ζευγάρι τραγουδιστών στο trailer της ταινίας «Song Sung Blue».

Το σενάριο του βασισμένου σε αληθινή ιστορία κινηματογραφικού έργου έγραψε ο Κρεγκ Μπρούερ (Craig Brewer), ο οποίος θα είναι και σκηνοθέτης. Οι Κέιτ Χάντσον και ο Χιου Τζάκμαν είναι δύο επίδοξοι μουσικοί στο Μιλγουόκι ποου βρίσκουν την αγάπη και την επιτυχία αφού δημιουργούν μια μπάντα αφιερωμένη στον Νιλ Ντάιαμοντ με τίτλο «Lightning and Thunder». Η ταινία, με τίτλο που προέρχεται από το single του αμερικανού τραγουδιστή – τραγουδοποιού του 1972, που έφτασε στην κορυφή των charts, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 25 Δεκεμβρίου.

«Δεν θέλεις να είσαι εκείνη που μιμείται τον Νιλ Ντάιαμοντ. Θέλεις να είσαι η ερμηνεύτρια του», λέει η Χάντσον ως Κλερ Σαρντίνα (Claire Sardina) στην αρχή του τρέιλερ. «Έψαχνα τον σωστό τρόπο να το πω και εσύ απλώς το είπες» απαντά ο Τζάκμαν ως σύζυγος Μάικ Σαρντίνα (Mike Sardina).

Η ταινία συναντά τους χαρακτήρες των Τζάκμαν και Χάντσον, καθώς εκφράζουν την επιθυμία για κάτι περισσότερο στη ζωή τους. Η Κλερ, εύχεται μια ζωή πέρα από την εργασία της ως κομμώτρια, ενώ ο Μάικ επιθυμεί «κάτι μεγάλο, κάτι καινούργιο».

Το trailer παρακολουθεί τη σχέση του ζευγαριού καθώς εξελίσσεται και ξεκινούν οι εμφανίσεις τους, με αποσπάσματα, στα οποία τραγουδούν τις επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ του 1966, «Cherry, Cherry» και «Sweet Caroline».

Η ταινία «Song Sung Blue» βασίζεται στο ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Γκρεγκ Κοχ (Greg Kohs) του 2008.

Διαβάστε επίσης:

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους

Κριτική ταινίας: «Καυτό γάλα» – Θέματα που καίνε, χλιαρό το γάλα

«Armani – The King Of Fashion»: Ο Andrea Iervolino μεταφέρει τη ζωή του Giorgio Armani στη μεγάλη οθόνη