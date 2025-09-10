search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
ΣΙΝΕΜΑ

10.09.2025

«Armani – The King Of Fashion»: Ο Andrea Iervolino μεταφέρει τη ζωή του Giorgio Armani στη μεγάλη οθόνη

10.09.2025 15:21
credit: AP

Ο Ιταλός παραγωγός των ταινιών «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend», Αντρέα Ιερβολίνο (Andrea Iervolino), ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό δημιουργό, Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani).

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο ίδιος ήθελε να «αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας».

Η ανακοίνωση του παραγωγού έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του θρύλου της μόδας γεγονός που, όπως δήλωσε, «έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και σημασία που αντιπροσωπεύει το όνομα Aρμάνι για την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο».

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της ταινίας αναλαμβάνει ο Μπόμπι Μορέσκο (Bobby Moresco), σεναριογράφος της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ιερβολίνο, βρίσκεται ήδη στο τιμόνι μιας ακόμα μεγάλης παραγωγής του, της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers». Πρωταγωνιστούν σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins), Άντι Γκαρσία (Andy Garcia), Μικέλε Μορόνε (Michele Morrone) και Τζέσικα Άλμπα (Jessica Alba).

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή.

Σημειώνεται ότι ο Aρμάνι κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά διατηρούσε μια μακροχρόνια σχέση με τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι (Sergio Galeotti), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1985.

«Όλοι ξέρουμε το μπράντ, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τον άνθρωπο Τζόρτζιο Αρμάνι: την ιστορία του, τις θυσίες, το όραμα που έκανε πραγματικότητα, ένα ιταλικό όνειρο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος παραγωγός.

«Ως Ιταλός, νιώθω καθήκον να τιμήσω τον άνθρωπο που ανέβασε τόσο ψηλά το όνομα της χώρας μου. Όπως όταν ένας δημοσιογράφος, έρχεται σε επαφή με μια σπουδαία προσωπικότητα και κάνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα ή γράφει ένα αναλυτικό άρθρο, έτσι κι εγώ επιλέγω να αφιερώσω μια ταινία: ένα ολοκληρωμένο έργο κατάλληλο να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου πίσω από το είδωλο», συνέχισε ο Ιερβολίνο, προσθέτοντας:

«Πιστεύω ότι αυτό το πρότζεκτ θα είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Ιταλούς και ένας φόρος τιμής που οι κληρονόμοι του Aρμάνι μπορούν να το λάβουν με σεβασμό και αγάπη».

