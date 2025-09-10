Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία»

Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και υπογράφουν μια ανοιχτή επιστολή για την Παλαιστίνη, που δημοσιεύτηκε σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, καλώντας «τους κινηματογραφιστές και τους επαγγελματίες του σινεμά να αγωνιστούν για ένα τέλος στη γενοκτονία και μια ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ανάμεσά τους συναντάμε τους Emma Stone, Γιώργο Λάνθιμο, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Ayo Edebiri, Aimee Lou Wood και Cynthia Nixon.

Ειδικότερα, η επιστολή με τίτλο «Film Workers Pledge to End Complicity», καλεί τους επαγγελματίες να αποφεύγουν να συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που «εμπλέκονται στη γενοκτονία με θύμα τον παλαιστινιακό λαό».

Έμπνευση για αυτή την πρωτοβουλία αποτέλεσε μια ακόμα ανοιχτή επιστολή που είχαν υπογράψει οι κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ‘80 (ανάμεσα σε αυτούς, οι Jonathan Demme, Spike Lee, Steven Spielberg, Susan Seidelman, Martin Scorsese), αρνούμενοι να προβάλουν τις ταινίες του στη Νότιο Αφρική του Απαρτχάιντ. Απευθύνονταν στον τότε Αμερικανό πρόεδρο Ronald Reagan, ζητώντας του να υποστηρίξει το μποϊκοτάρισμα.

Αν και η ισραηλινή βιομηχανία κινηματογράφου είναι πολύ μικρότερη από αυτή του Χόλιγουντ (τα ετήσια έσοδα της οποίας ανήλθαν φέτος στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια), αναπτύσσεται σταθερά και μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς αναμένεται να σημειώσει έσοδα της τάξεως των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Λάνθιμος, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Bugonia», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, είχε στείλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων, φορώντας στο πέτο μια καρφίτσα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

