search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 11:08
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 10:40

Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία»

10.09.2025 10:40
lanthimos-stone-festival-new

Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και υπογράφουν μια ανοιχτή επιστολή για την Παλαιστίνη, που δημοσιεύτηκε σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, καλώντας «τους κινηματογραφιστές και τους επαγγελματίες του σινεμά να αγωνιστούν για ένα τέλος στη γενοκτονία και μια ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ανάμεσά τους συναντάμε τους Emma Stone, Γιώργο Λάνθιμο, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Ayo Edebiri, Aimee Lou Wood και Cynthia Nixon.

Ειδικότερα, η επιστολή με τίτλο «Film Workers Pledge to End Complicity», καλεί τους επαγγελματίες να αποφεύγουν να συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που «εμπλέκονται στη γενοκτονία με θύμα τον παλαιστινιακό λαό».

Έμπνευση για αυτή την πρωτοβουλία αποτέλεσε μια ακόμα ανοιχτή επιστολή που είχαν υπογράψει οι κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ‘80 (ανάμεσα σε αυτούς, οι Jonathan Demme, Spike Lee, Steven Spielberg, Susan Seidelman, Martin Scorsese), αρνούμενοι να προβάλουν τις ταινίες του στη Νότιο Αφρική του Απαρτχάιντ. Απευθύνονταν στον τότε Αμερικανό πρόεδρο Ronald Reagan, ζητώντας του να υποστηρίξει το μποϊκοτάρισμα.

Αν και η ισραηλινή βιομηχανία κινηματογράφου είναι πολύ μικρότερη από αυτή του Χόλιγουντ (τα ετήσια έσοδα της οποίας ανήλθαν φέτος στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια), αναπτύσσεται σταθερά και μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς αναμένεται να σημειώσει έσοδα της τάξεως των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Λάνθιμος, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Bugonia», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, είχε στείλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων, φορώντας στο πέτο μια καρφίτσα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Διαβάστε επίσης:

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το νέο μυστήριο του Benoit Blanc (photos/video)

Άνοιξε αυλαία το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Πώς η Μόστρα έγινε… ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (17)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα

volivia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

theatro-peiraia-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic – Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

doha_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 11:08
Untitled design (17)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα

volivia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

theatro-peiraia-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

1 / 3