Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»

Την επιθυμία του να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρτιν Σκορσέζε εξέφρασε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, χαρακτηρίζοντας τον σκηνοθέτη ως «εθνικό θησαυρό».

Κι ενώ η πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» βρίσκεται προ των πυλών, ο Ντι Κάπριο κοιτάζει, ήδη, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Μιλώντας στο «Entertainment Tonight», ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο επόμενος στόχος του είναι μία ακόμα συνεργασία με τον Σκορσέζε.

Leonardo DiCaprio says the next goal for his career is doing another film with Martin Scorsese.



“Always working with Marty again is the ultimate gift. He is our national treasure and world’s greatest director”



(Source: https://t.co/zG4hFg8lFY) pic.twitter.com/fxeXC4X5vz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 9, 2025

«Για μένα, το να δουλέψω ξανά με τον Μάρτιν θα είναι το απόλυτο δώρο. Είναι ο εθνικός μας θησαυρός και ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης στον κόσμο. Επομένως, αν μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία, θα είναι ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα» δήλωσε.

Σημειώνεται ότι από το 2002, έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, όπως τα «The Aviator», «The Wolf of Wall Street» και «Killers of the Flower Moon» και μία μικρού μήκους, φέρνοντας στα ταμεία πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Τα έργα τους έχουν αποσπάσει συνολικά 31 υποψηφιότητες για Όσκαρ και εννέα αγαλματίδια, ενώ το 2013 τιμήθηκαν με το Βραβείο Spotlight από το National Board of Review (Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου) για τη διαχρονική τους συνεργασία.

Η νέα ταινία του Ντι Κάπριο, «One Battle After Another», στην οποία συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Πολ Τόμας Άντερσον θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου.

