«Christy»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Sydney Sweeney στο πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας (photos/video)

Το πρώτο trailer της ταινίας «Christy» δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τη συγκλονιστική μεταμόρφωση της Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney).

Η δύο φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός ενσαρκώνει τη πρωτοπόρο της γυναικείας πυγμαχίας και μέλος του International Boxing Hall of Fame, Κρίστι Μάρτιν (Christy Martin), σε ένα φιλμ που αναμένεται να ρίξει φως στη συναρπαστική αλλά και βασανισμένη ζωή της.

Σημειώνεται ότι η αθλήτρια με το ταλέντο και την εκρηκτική της ενέργεια κατάφερε να φέρει τη γυναικεία πυγμαχία στο προσκήνιο, σπάζοντας ταυτόχρονα τα στερεότυπα του ανδροκρατούμενου χώρου.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μίσοου (David Michôd), εστιάζει στην άνοδο της αθλήτριας, αλλά και στις προσωπικές της δυσκολίες, όπως ο ταραχώδης γάμος της με τον προπονητή της, Τζιμ Μάρτιν (Jim Martin) ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα αποπειράθηκε να τη δολοφονήσει.

Έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές πυροδοτώντας συζητήσεις για Όσκαρ.

Στο πλευρό της Σουίνι η οποία για τις ανάγκες του ρόλου πήρε 13 κιλά, βρίσκονται οι Μπεν Φόστερ (Ben Foster), Κέιτι Μ. Ο’Μπράιαν (Katy M. O’Brian), Ίθαν Έμπρι (Ethan Embry), Μέριτ Γουίβερ (Merritt Wever), Τσαντ Κόλμαν (Chad Coleman), Βέιλιν Χολ (Valyn Hall) και Τόνι Καβαλέρο (Tony Cavalero).

Ο Μίσοου συνέγραψε το σενάριο μαζί με τη Μίρα Φουλκς (Mirrah Foulkes), βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ (Katherine Fugate).

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους μέσω της Black Bear, στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.

