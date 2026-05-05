Μέση Ανατολή: Διαπίστωση σοκ από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες – Σχεδόν άθικτο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές υπολόγιζαν ότι μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση είχε καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα έως και ένα έτος, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου που ξεκίνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέρει για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνική βόμβα. Οι τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν επικεντρωθεί σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά το Ισραήλ έχει χτυπήσει μια σειρά σημαντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Το αμετάβλητο χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει ότι η παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ενδέχεται να απαιτήσει την καταστροφή ή την απομάκρυνση των εναπομενόντων αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο (HEU). Ο πόλεμος έχει σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 7 Απριλίου με σκοπό την επίτευξη ειρήνης.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς οι δύο πλευρές φαίνονται βαθιά διχασμένες και καθώς το Ιράν έχει περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και πυροδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε δημοσίως ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου ότι το Ιράν πιθανότατα θα μπορούσε να παράγει αρκετό ουράνιο κατάλληλο για βόμβες και να κατασκευάσει μια βόμβα σε περίπου τρεις έως έξι μήνες, ανέφεραν δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο που έπληξαν τα πυρηνικά συγκροτήματα του Νατάνζ, του Φόρντο και του Ισφαχάν, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέβαλαν αυτό το χρονοδιάγραμμα σε περίπου εννέα μήνες έως ένα έτος, ανέφεραν οι δύο πηγές και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις εκτιμήσεις.

Υλικό για 10 βόμβες

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, η εποπτική αρχή του ΟΗΕ δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Πιστεύει ότι περίπου το ήμισυ ήταν αποθηκευμένο σε ένα συγκρότημα υπόγειων σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει, καθώς οι επιθεωρήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα HEU θα ήταν αρκετό για 10 βόμβες, εάν εμπλουτιζόταν περαιτέρω. «Ενώ η Επιχείρηση Midnight Hammer κατέστρεψε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η Επιχείρηση Epic Fury αξιοποίησε αυτή την επιτυχία αποδεκατίζοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν, την οποία κάποτε χρησιμοποιούσαν ως προστατευτικό ασπίδα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Ουέιλς, αναφερόμενη στην επιχείρηση του Ιουνίου και στον τελευταίο πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει από καιρό καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο – και δεν μπλοφάρει» τόνισε. Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι η ανάγκη να εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί βασικό στόχο του πολέμου. «Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της επιχείρησης», έγραψε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο X στις 2 Μαρτίου.

Η αμετάβλητη εκτίμηση για το πόσο χρόνο θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα τέτοιο όπλο αντανακλά εν μέρει την εστίαση της τελευταίας στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές. Ενώ το Ισραήλ έχει χτυπήσει στόχους σχετικούς με το πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης επεξεργασίας ουρανίου στα τέλη Μαρτίου, οι επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, την ηγεσία του Ιράν και τη στρατιωτικοβιομηχανική του βάση.

«Το Ιράν διαθέτει όλο το πυρηνικό υλικό του»

Οι αμετάβλητες εκτιμήσεις μπορεί επίσης να οφείλονται στην έλλειψη σημαντικών πυρηνικών στόχων που μπορούν να καταστραφούν εύκολα και με ασφάλεια μετά τη στρατιωτική δράση του Ιουνίου, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Ο Έρικ Μπρούερ, πρώην ανώτερος αναλυτής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που ηγήθηκε των εκτιμήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις δεν έχουν αλλάξει, καθώς οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις δεν έδωσαν προτεραιότητα σε στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει όλο το πυρηνικό υλικό του, από όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπρούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank για τον έλεγχο των όπλων «Nuclear Threat Initiative». «Το υλικό αυτό πιθανότατα βρίσκεται σε βαθιά θαμμένες υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Τις τελευταίες εβδομάδες, αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εξετάσει επικίνδυνες επιχειρήσεις που θα εμπόδιζαν σημαντικά τις πυρηνικές προσπάθειες του Ιράν. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν επιδρομές εδάφους για την ανάκτηση του HEU που πιστεύεται ότι είναι αποθηκευμένο στο συγκρότημα σηράγγων στην περιοχή του Ισφαχάν.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ο ΔΟΑΕ αναφέρουν ότι η Τεχεράνη σταμάτησε τις προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών κεφαλών το 2003, αν και ορισμένοι εμπειρογνώμονες και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι διατήρησε κρυφά βασικά τμήματα του προγράμματος.

Δύσκολες οι εκτιμήσεις

Η ακριβής αξιολόγηση της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν είναι δύσκολη, ακόμη και για τις κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες. Αρκετές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν μελετήσει ανεξάρτητα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και, ενώ οι πηγές περιγράφουν μια ευρεία συναίνεση όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, υπάρχουν και αποκλίνουσες εκτιμήσεις.

Είναι πιθανό οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν να έχουν υποστεί μεγαλύτερη καθυστέρηση από ό,τι υποδηλώνουν οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών. Ορισμένοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έχουν υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά των ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας έχουν μειώσει την πυρηνική απειλή, περιορίζοντας την ικανότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει γρήγορα στην κατασκευή πυρηνικών όπλων στο μέλλον.

Υπάρχει επίσης ο αντίκτυπος των δολοφονιών κορυφαίων πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν από το Ισραήλ. Ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρώην επιθεωρητής πυρηνικών όργανων του ΟΗΕ που διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, δήλωσε ότι οι δολοφονίες έχουν προσθέσει σημαντική αβεβαιότητα στην ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάσει μια βόμβα που θα λειτουργούσε όπως προβλέπεται. «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η γνώση δεν μπορεί να βομβαρδιστεί, αλλά η τεχνογνωσία σίγουρα μπορεί να καταστραφεί», είπε.

