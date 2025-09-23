Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Φρενίτιδα για ένα μαγικό χαρτάκι για την είσοδο στις δύο προγραμματισμένες συναυλίες του φημισμένου Έλληνα μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή και της ορχήστρας Utopia, στις 14 και 15 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Η ηλεκτρονική προπώληση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά 23.000 άτομα βρίσκονταν στην αναμονή στο online σύστημα του Μεγάρου. Με δεδομένο ότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι περί τις 2000, και για τις δύο βραδιές, πολλοί είναι αυτοί που δεν κατάφεραν τελικά να βρουν εισιτήριο.

Οι συναλίες στο Μέγαρο Μουσικής αποτελούν μια επιλογή ορχηστρικών αποσπασμάτων από την τετραλογία του «Δαχτυλιδιού του Νίμπελουνγκ» από τον Lorin Maazel (Der “Ring” ohne Worte, 1987)

Η ορχήστρα Utopia ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, όχι τόσο ως συμφωνικό σύνολο με τη συνηθισμένη έννοια του όρου, όσο ως δημιουργική κοινότητα εκλεκτών μουσικών από όλο τον κόσμο, που εμφορούνται από κοινές αξίες και ιδίως από την αναζήτηση της ηχητικής τελειότητας και της ασυμβίβαστης υλοποίησης των μουσικών τους οραματισμών. Για τη συναυλία τους επιλέγουν να αναμετρηθούν με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ και το opus magnum του, «Το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ». Η περίφημη τετραλογία, συμπυκνωμένη σε ένα ενιαίο συμφωνικό έργο, αποτυπώνει ανάγλυφα το μεγαλείο της μουσικής γλώσσας του γερμανού ρομαντικού και συγχρόνως συνιστά μια διαδρομή στη μυθολογική αφήγηση του «Δαχτυλιδιού» χωρίς την υποστήριξη αδόμενου λόγου! Οι λάτρεις του βαγκνερικού κόσμου θα ξαναβρεθούν σε ένα σύμπαν οικείο και αγαπημένο, ενώ όσοι ακόμα διατηρούν αποστάσεις από έναν κόσμο που τους φαντάζει μακρινός και ξένος θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να νιώσουν την ομορφιά του «Δαχτυλιδιού», καθώς θα ξεδιπλώνεται υπό τις «μαγικές» ερμηνευτικές οδηγίες του χαρισματικού μαέστρου.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πάντως, με ανακοίνωσή του, εκφράζει η λύπη του για τη μη άμεση ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων το οποίο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ταυτόχρονα τόσο μεγάλο όγκο αιτημάτων.

Πάντως, η ίδια μεγάλη ανταπόκριση του κοινού παρατηρήθηκε και το καλοκαίρι, όταν ο φημισμένος μαέστρος εμφανίστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και χιλιάδες έσπευσαν να τον απολαύσουν.

