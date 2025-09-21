search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:27
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 10:29

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» – Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

21.09.2025 10:29
vietnam1

Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ ήταν ο νικητής του νέου μουσικού διαγωνισμού Intervision, που αποτελεί τη ρωσική απάντηση στη Eurovision, που διεξήχθη το Σάββατο στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.

Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»).

Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν μετά από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.

Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί δεν θέλει να ανταγωνιστεί για τη νίκη.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γαμήλια δεξίωση στο Νιου Χάμσαϊρ – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες στο νοσοκομείο

ΗΠΑ: Τραμπ και Βανς θα εκφωνήσουν επικήδειους στη νεκρώσιμη τελετή για τον Τσάρλι Κερκ

Κόλαση πυρκαγιάς στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, 800 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergia-peinas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

aerodromia
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:20
apergia-peinas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

aerodromia
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

1 / 3