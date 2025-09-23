search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 18:01
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 17:02

Ο σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός Νίκος Ζούδιαρης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

23.09.2025 17:02
ZOUDIARISLIVE25socialpost2_2

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο Νίκος Ζούδιαρης θα παρουσιάσει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ένα πρόγραμμα με τίτλο Α’ και Β’ Ανάγνωση.

Μια αναδρομή στο σύνολο του ρεπερτορίου του σπουδαίου τραγουδοποιού, με το πηγαίο ταλέντο, με ερμηνευτή τον ίδιο. Μαζί με την εξαιρετικά ταλαντούχα, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, με την οποία κυκλοφόρησε και τον νέο του album Mascaron, τον Αριστείδη Χατζησταύρου και τον Δημήτρη Τσεκούρα, θα διανύσουν «αλλιώς» μια διαδρομή από την Αγορά του Κόσμου (1993) έως την τελευταία δισκογραφική δουλειά του.

Δύο κιθάρες, κοντραμπάσο, δύο φωνές και φύγαμε!

Σαν να «χρώσταγα» αυτό το ταξίδι σ’ ένα παιδί με κοντά παντελονάκια, που τελευταία συναντώ αναπάντεχα μέσα μου όλο και πιο συχνά, να με κοιτάζει ντροπαλά και να φεύγει. Κι όλο θέλω να του πω, «Νικολάκη, που μικρός ονειρεύτηκες έναν κόσμο ολόκληρο, εσύ είμαι, εγώ είσαι! Δε σε πρόδωσα, δε σε ξέχασα, πάμε να παίξουμε τα τραγούδια μας για πρώτη φορά!». Νίκος Ζούδιαρης

Μαζί του η Αλεξάνδρα Γκουντούλια

Ώρα Έναρξης: 21:00

Μουσικοί:

Δημήτρης Τσεκούρας

Αριστείδης Χατζησταύρου,

Νίκος Ζούδιαρης

Διαβάστε επίσης:

David Bowie: Η εμβληματική φωτογραφία για το «Aladdin Sane» αναμένεται να γίνει το ακριβότερο εξώφυλλο που πουλήθηκε ποτέ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» – Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ένα νέο dance άλμπουμ για το 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
499616436_1325721952504656_3384408545441596881_n
ADVERTORIAL

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

theater_kypselicitymarket
ADVERTORIAL

Η καρδιά του Θεάτρου χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Οκτώβριος 2025-Ιούνιος 2026

paidiki-xorodia_1
ADVERTORIAL

Παιδική χορωδία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο ξενοδόχων και του επισκόπου

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ_Φωτο Α. Σιμόπουλος (3)
ADVERTORIAL

Η τολμηρή σύγχρονη όπερα «Κασσάνδρα» επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 18:01
499616436_1325721952504656_3384408545441596881_n
ADVERTORIAL

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

theater_kypselicitymarket
ADVERTORIAL

Η καρδιά του Θεάτρου χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Οκτώβριος 2025-Ιούνιος 2026

paidiki-xorodia_1
ADVERTORIAL

Παιδική χορωδία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

1 / 3