Ο σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός Νίκος Ζούδιαρης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο Νίκος Ζούδιαρης θα παρουσιάσει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ένα πρόγραμμα με τίτλο Α’ και Β’ Ανάγνωση.

Μια αναδρομή στο σύνολο του ρεπερτορίου του σπουδαίου τραγουδοποιού, με το πηγαίο ταλέντο, με ερμηνευτή τον ίδιο. Μαζί με την εξαιρετικά ταλαντούχα, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, με την οποία κυκλοφόρησε και τον νέο του album Mascaron, τον Αριστείδη Χατζησταύρου και τον Δημήτρη Τσεκούρα, θα διανύσουν «αλλιώς» μια διαδρομή από την Αγορά του Κόσμου (1993) έως την τελευταία δισκογραφική δουλειά του.

Δύο κιθάρες, κοντραμπάσο, δύο φωνές και φύγαμε!

Σαν να «χρώσταγα» αυτό το ταξίδι σ’ ένα παιδί με κοντά παντελονάκια, που τελευταία συναντώ αναπάντεχα μέσα μου όλο και πιο συχνά, να με κοιτάζει ντροπαλά και να φεύγει. Κι όλο θέλω να του πω, «Νικολάκη, που μικρός ονειρεύτηκες έναν κόσμο ολόκληρο, εσύ είμαι, εγώ είσαι! Δε σε πρόδωσα, δε σε ξέχασα, πάμε να παίξουμε τα τραγούδια μας για πρώτη φορά!». Νίκος Ζούδιαρης

Μαζί του η Αλεξάνδρα Γκουντούλια

Ώρα Έναρξης: 21:00

Μουσικοί:

Δημήτρης Τσεκούρας

Αριστείδης Χατζησταύρου,

Νίκος Ζούδιαρης

Διαβάστε επίσης:

David Bowie: Η εμβληματική φωτογραφία για το «Aladdin Sane» αναμένεται να γίνει το ακριβότερο εξώφυλλο που πουλήθηκε ποτέ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» – Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ένα νέο dance άλμπουμ για το 2026