Η Μαντόνα ανακοίνωσε ένα νέο dance άλμπουμ για το 2026

Η Μαντόνα, που παραμένει η μουσική καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο dance άλμπουμ τον επόμενο χρόνο με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της κι έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια σε ένα δελτίο Τύπου.

Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το “Confessions on a Dance Floor” (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το “Hung Up” και το “Sorry”, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Madonna πίσω στη Warner. Η Μαντόνα δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», λένε από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει ένα ιστορικό συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.

Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το Madame X το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε το 2021.

