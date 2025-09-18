search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 22:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 21:01

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ένα νέο dance άλμπουμ για το 2026

18.09.2025 21:01
madonna200825

Η Μαντόνα, που παραμένει η μουσική καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο dance άλμπουμ τον επόμενο χρόνο με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της κι έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια σε ένα δελτίο Τύπου.

Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το “Confessions on a Dance Floor” (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το “Hung Up” και το “Sorry”, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Madonna πίσω στη Warner. Η Μαντόνα δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», λένε από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει ένα ιστορικό συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.

Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το Madame X το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε το 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου – «Να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο»

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Δημήτρης Σταρόβας

Χάρης Ρώμας: «Θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση στη Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες εταιρείες κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

nlchdygcny68cc474ee0830
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΤ σε αμόκ στην Πάτρα: ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε συνάδελφό του ενώ διαλύουν με χημικά την πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Video)

kinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στη φυλακή οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

xania-dedisa-fotia-18-9-2025-5
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων – Σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων

famellos poreia fyssa – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από τη συγκέντρωση για τον Παύλο Φύσσα: Η μάχη κατά του φασισμού δίνεται κάθε μέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 22:11
gaza 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες εταιρείες κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

nlchdygcny68cc474ee0830
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΤ σε αμόκ στην Πάτρα: ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε συνάδελφό του ενώ διαλύουν με χημικά την πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Video)

kinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στη φυλακή οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

1 / 3