18.09.2025 10:24

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Δημήτρης Σταρόβας

18.09.2025 10:24
dimitris-starovas-new

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Δημήτρης Σταρόβας, καθώς επιτήδειοι χρησιμοποίησαν το πρόσωπο και τη φωνή του προκειμένου να προωθήσουν ψευδώς προϊόντα αδυνατίσματος.

Όπως αποκάλυψε ο καλλιτέχνης μέσω των social media, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και στο οποίο φαίνεται να υποστηρίζει ότι έχασε κιλά, πίνοντας συγκεκριμένους καφέδες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα διαδικτυακών απατών που αξιοποιούν φωτογραφίες, βίντεο ή ακόμα και φωνές γνωστών προσώπων προκειμένου να πείσουν κάποιον να αγοράσει προϊόντα ή να εμπλακεί σε ύποπτες συναλλαγές.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ξεκαθάρισε -μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram- ότι δεν έχει καμία σχέση με το υλικό, ενώ κάλεσε τους διαδικτυακούς του φίλους, αλλά και το κοινό γενικότερα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Προσοχή. Απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου και με φωνή που μου “φόρεσαν”, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες κλπ. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη» έγραψε στην ανάρτησή του.

