Χάρης Ρώμας: «Θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση στη Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

Για τη Γλυκερία και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της απόφασής της να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία της στο Ισραήλ, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα, μίλησε ο Χάρης Ρώμας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την επίθεση που δέχτηκε η καλλιτέχνιδα.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι ακόμα και στο Ισραήλ πολλοί άνθρωποι διαδηλώνουν κατά του πολέμου. «Δεν ήταν καλεσμένη του Νετανιάρχου η Γλυκερία, τα τραγούδια που θα έλεγε ήταν τραγούδια αγάπης και ειρήνης» επισήμανε, μεταξύ άλλων.

«Το θεωρώ απαράδεκτο. Όχι λόγω φιλίας ή συνεργασίας ή αγάπης που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Το θεωρώ απαράδεκτο γιατί γίνεται χωρίς να υπάρχει μια ενδελεχής σκέψη για το τι θα έκανε εκεί, σε ποιους θα απευθυνόταν αυτή συναυλία. Ξέρετε, η ζωή συνεχίζεται. Και στο Ισραήλ ο κόσμος βγαίνει και τρώει στα εστιατόρια. Τους κατακρίνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί συνεχίζουν τη ζωή του ενώ στην Παλαιστίνη υπάρχει πόλεμος; Όχι, ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να ζει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί της Παλαιστίνης; Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπέρ του πολέμου αν θες να το πούμε διαφορετικά; Φυσικά και όχι. Γίνονται κάθε μέρα διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου για να επανέλθουν οι όμηροι, οι συγγενείς των ομήρων αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τους συνοδεύουν. Εσύ πώς νομίζεις, πώς είσαι σίγουρος ότι στη συναυλία της Γλυκερίας δεν θα πήγαιναν άνθρωποι που είναι εναντίον του Νετανιάρχου; Δεν ήταν καλεσμένη του Νετανιάρχου η Γλυκερία, τα τραγούδια που θα έλεγε ήταν τραγούδια αγάπης και ειρήνης. Γιατί ξαφνικά θέλουμε να την ξεσκίσουμε αυτή την καλλιτέχνιδα με αυτόν τον χυδαίο τρόπο και δεν της στέκονται ούτε οι συνάδελφοί της;» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε».

