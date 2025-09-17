search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 01:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 23:56

«Ozzy: No Escape From Now»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο των Black Sabbath (Video)

17.09.2025 23:56
ozzy

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν, με τίτλο Ozzy: No Escape From Now, που γυρίστηκε τους τελευταίους μήνες της ζωής του θρύλου των Black Sabbath, θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου. Σήμερα, το Paramount+ μοιράστηκε το επίσημο τρέιλερ.

Παρακολουθήστε τον Όζι Όσμπορν, την οικογένειά του και τους φίλους του να συζητούν για τα τελευταία του χρόνια, το ατύχημα του 2019 που τον οδήγησε να ακυρώσει την τελευταία του περιοδεία, καθώς και την επακόλουθη συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από την Τάνια Αλεξάντερ σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντοκιμαντέρ «παρουσιάζει με ειλικρίνεια και τόλμη τις πολυάριθμες επεμβάσεις, τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας και τις επιπτώσεις της διάγνωσης με Πάρκινσον, αναδεικνύοντας πώς ο χρόνιος πόνος επηρέασε την ψυχική του υγεία και διαμόρφωσε τη μουσική που δημιούργησε εκείνη την περίοδο».

Πέρα από την οικογένειά του, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Τόνι Αϊόμι (Black Sabbath), Νταφ ΜακΚάγκαν και Σλας (Guns N’ Roses), Ρόμπερτ Τρουχίγιο και Τζέιμς Χέτφιλντ (Metallica), Μπίλι Άιντολ, Μέιναρντ Τζέιμς Κινάν (Tool), Τσαντ Σμιθ (Red Hot Chili Peppers), ο κιθαρίστας του Όζι Ζακ Γουάιλντ, ο παραγωγός Άντριου Γουάτ, καθώς και οι Μπίλι Μόρισον, Τομ Μορέλο (Rage Against The Machine), Μάικ Αϊνέζ (Alice In Chains) και Μπίλι Κόργκαν (Smashing Pumpkins).

Ένα διαφορετικό ντοκιμαντέρ, το Ozzy Osbourne: Coming Home, είχε πρόσφατα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα της BBC την τελευταία στιγμή, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Αυτό το ντοκιμαντέρ αναμένεται τώρα να προβληθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Κάστρο Ουίνδσορ: Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον με την καρφίτσα της Νταϊάνα, το κομπλιμέντο από Τραμπ και το καπέλο της Μελάνια που κλέβει ξανά την παράσταση

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εισαγγελέας είχε αποφασίσει τον εγκλεισμό του – Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trymp karolos kamila melania – new
LIFESTYLE

Βρετανία: Το υπερπολυτελές βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ – Οι φιλοφρονήσεις, η κίτρινη τουαλέτα της Μελάνια και το μενού (Photos/Video)

starmer trump 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο Στάρμερ θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία

ozzy
LIFESTYLE

«Ozzy: No Escape From Now»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο των Black Sabbath (Video)

moldavos oligarxis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Δικαστήριο της Ελλάδας ανέστειλε την έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία

fussa
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση την Πέμπτη στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φύσσα – Κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 00:46
trymp karolos kamila melania – new
LIFESTYLE

Βρετανία: Το υπερπολυτελές βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ – Οι φιλοφρονήσεις, η κίτρινη τουαλέτα της Μελάνια και το μενού (Photos/Video)

starmer trump 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο Στάρμερ θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία

ozzy
LIFESTYLE

«Ozzy: No Escape From Now»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο των Black Sabbath (Video)

1 / 3